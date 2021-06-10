〈台股盤中〉台積領軍電子掌多頭兵符 站回萬七挺進5日線

台股今 (10) 日由台積電領軍，電子股股回神重掌多頭兵符，成交比重回升至 5 成以上，推升指數漲逾百點，一度站回 17100 點，挺進 5 日線，不過傳產股走勢相對疲弱，台塑四寶、航運、鋼鐵股震盪，指數又重回萬七附近，預估量約 4500 億元。

電子權值股多頭回神，台積電決議第 1 季配發每股股息 2.75 元，寫按季配息以來新高，激勵股價開高走高，最高來到 597 元，上漲 1.5%，重回 5、10 日線；聯發科走高，盤中一度重返千元大關，大漲逾 3%；大立光、鴻海、聯電均同步拉台走揚。

多家 IC 設計廠 5 月營收亮眼，族群持續受到資金青睞，在聯發科領軍下，盛群、普誠、點晶、應廣、海德威、亞信、笙科、笙泉均走勢強勢，昇佳、紘康、力旺、新唐、富鼎、M31 等也拉出逾半根停板。

蘋果開發者大會後，蘋概股將進入拉貨期、營運動能轉強，也獲買單點火，穩懋亮燈漲停，台光電、宏捷科漲幅逾半根停板，全新、嘉澤、臻鼎 - KY、瑞昱、金像電、晶技表現不俗。

高端疫苗今日停牌，市場預期，將公布新冠疫苗二期臨床數據，相關概念股漲勢剽悍，高端大股東基亞大漲 7%、台康生一度攻上漲停，台耀、東洋也有逾 4% 漲幅。

法人表示，市場除擔憂電子業疫情發展情勢、國內疫情干擾等不確定因素外，端午連假讓買氣收斂、觀望氣氛轉濃，均將影響盤面震盪。