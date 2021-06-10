台積電領軍護國群山登高 台股漲193點收17159點收復短均

電子股重返市場主流，台積電今 (10) 日一吐悶氣，大漲逾 2%，聯發科、大立光等權值股也串聯攻高，電子成交比重回升至 5 成以上，帶動大盤站回萬七關卡，並強勢收復 5 、10 日線，終場上漲 193 點，收全場最高 17159.22 點，成交值略增至 4089.63 億元。

台積電擺脫連日整理的走勢，勁揚 2.2%，收最高 599 元，市值回升至 15.53 兆元，挑戰重返 600 元關卡；聯發科大漲逾 3%，一度站上千元大關，終場收 998 元；大立光強漲逾 4%，聯電、日月光投控、瑞昱也有 1-3% 的漲幅。

台股盤中再現十千金榮景，其中，矽智財力旺直奔漲停價 1180 元，改寫新天價，亞德客 - KY 同步大漲半根停板，重登千金股行列，股王矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞 - KY 均表現不俗。高價股買氣強強滾，矽創旗下昇佳電子今日也亮燈漲停，收 717 元。

市場焦點也重回蘋果概念股，PA 三雄今日獲得買盤青睞，穩懋午盤前在大單敲進下，一度亮燈漲停，達 365 元，終場漲勢收斂，收 358 元，仍創 1 個半月新高，並成功收復季線，成交量高達 1.6 萬張，宏捷科、全新交投也相當熱絡。

高端今天股票暫停交易，市場關注二期臨床試驗解盲，生技股持續吸引資金進駐，包括合一、基亞、台康生技均亮燈漲停，寶齡富錦、美時、國光生、懷特、逸達、台耀、生展等，漲勢也都相當強勁。

在資金排擠效應下，航運股普遍遭到調節，貨櫃雙雄長榮、陽明均下跌逾 2%，但散裝航運股裕民、慧洋 - KY 仍有 1-2% 的漲幅，長榮航受惠美國線機票訂單增加，也逆勢上漲近 2%。

