台股量縮跌破萬七 外資連4賣 三大法人聯手大砍164.9億元

美股周二普遍收低，台股今 (9) 日續呈量縮，失守萬七關卡，晶圓雙雄等主要電子權值股積弱不振，航海王、鋼鐵人同步熄火，終場指數下跌 109 點，收 16966 點，摜破 10 日線支撐，外資連續 4 個交易日賣超，三大法人聯手大砍 164.9 億元。

加權指數連二日成交值不足 4000 億元，觀察籌碼面，外資持續賣超 149.84 億元，呈現連 4 賣；投信轉為賣超 2.26 億元；自營商同步賣超 12.89 億元，三大法人合計賣超 164.9 億元。

台積電今天一路在盤下震盪，最低跌至 583 元，尾盤跌勢收斂，小跌 0.5%，收 586 元；聯電回測 50 元關卡，終場下跌近 3%；鴻海、台達電、大立光等電子股均委靡不振。台塑四寶方面，台塑、南亞、台化均下挫，僅台塑化逆勢上漲逾 2%。

聯發科今天獲部分買盤支撐，一度漲至 984 元，終場小漲收 967 元，帶動 IC 設計族群獲資金青睞，聯陽、亞信、通嘉等多檔均亮燈漲停，矽智財廠力旺一度觸及漲停，衝上 1135 元改寫天價，終場漲幅收斂至 3%，收 1075 元。不過，矽力 - KY、譜瑞 - KY、信驊等千金股，都在盤下震盪。

傳產股方面，貨櫃航商長榮 5 月交出亮麗成績，相當於每日開門就賺進 5.5 億元，今日股價表現有撐，終場小漲收 116 元，萬海、陽明則下挫 1-3%；散裝航運股遭到空方鎖定，裕民、中航、新興等均震盪走跌；先前漲多的航空雙雄也拉回，股價重摔逾 4%。

高端疫苗解盲前夕終結連 6 根跌停，今日再度吸引買盤進場押寶，拉出第 2 根漲停，站回 250 元關卡之上，其他防疫概念股午盤過後，也獲資金湧入，除了寶齡富錦、麗臺收漲停外，生華科、永昕、ABC-KY、亞諾法、台康生等多檔，尾盤漲勢也都相當強勁。