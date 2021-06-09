台股失守萬七 官股券商連4日買超85億元

台股量縮走跌， 失守「萬七」關卡，官股券商自 6 月 4 日起天天買超，累計已買超 85 億元，逢低布局鋼鐵、航運與面板等個股，抵禦外資賣壓。

官股券商自 4 日起天天買超，平均每日買超金額約 20 億元上下，台股今 (9) 日隨美股走弱，指數摜破 17000 點，官股券商買超力道也跟著擴大，光是今天就買超近 30 億元。

以買超標的來看，主要鎖定面板、鋼鐵與航運，近 3 日買超標的首推面板雙虎，群創與友達分別獲買超 2.2 萬餘張、1.3 萬餘張，中鋼獲買超 1.3 萬張、新光金獲買超 9812 張、長榮航 9805 張。

法人指出，在疫情嚴峻、美股轉弱壓力下，讓台股面臨短線漲多拉回壓力，加上成交量明顯縮小與即將到來的端午連假，大盤指數要續攻難度頗高。

安聯投信則認為，隨著大宗商品報價持走揚、油價也來到高點，整體經濟復甦方向仍未改變，可望讓傳產類股受惠。

安聯投信表示，目前上游半導體及部分零組件缺貨漲價現象雖未消失，但印度、東南亞疫情起伏恐影響電子產品需求，加上歐美解封後消費預算也可能轉向旅遊與服務，讓科技產品需求面臨不確定性。

整體而言，建議電子股的布局上建議以長線成長利基的產業如電動車、人工智慧物聯網、高速傳輸及伺服器等為主，持續參與長期成長。