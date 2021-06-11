〈台股盤前〉電子股重返主流 拚周線連四紅

台股昨 (10) 日在電子股重返主流、外資回補 183 億元，指數大漲百點、站回萬七關卡；隨著十年期美債殖利率寫 3 月以來新低、消費者物價指數成長，美股周四全面收紅，台股拚周線連四漲。

美股四大指數全面走揚，道瓊上漲 0.06%、標普也有 0.47% 漲幅、那指大漲逾百點，收漲 0.78%、費半漲幅 1.19%。

市場消息方面，高端公告新冠肺炎疫苗二期臨床期間分析數據，疫苗的安全性與耐受性良好；主要免疫生成性評估包括血清陽轉率、中和抗體幾何平均效價以及 GMT 倍率比值 (GMT ratio)，其指標均符合預期，順利解盲。

台積電 5 月營收營收 1123.6 億元，月增 0.9%，年增 19.8%，為歷年同期新高；前 5 月營收 5860.85 億元，年增 17.1%。從台積電財測來看，法人估，6 月營收將明顯彈升，甚至可望衝破 1400 億元大關、再締新猷。

受本土疫情爆發影響，資本市場波動加劇，15 家金控僅永豐金 (2890-TW) 獲利逆勢微幅成長，新光金 (2888-TW) 更出現單月虧損，但累計前 5 月金控仍有 2802.24 億元獲利進帳，較去年增加 91.5%。

陽明、萬海 5 月營收再創新高，陽明達 240.3 億元，萬海為 151.9 億元，均較去年同期翻倍成長，陽明更是連續 12 個月寫新猷。