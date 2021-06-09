鉅亨美股雷達：CLOV成軋空新亮點、投行研報看漲蘋果46%

盤前重要看點：

隨著市場對通膨的擔憂緩解，那指達克指數週二 (8 日) 連續第三個交易日上漲，而在週三 (9 日) 美股盤前 10 年期美債殖利率亦跌破了 1.5%，創今年 1 月 5 日以來首見，顯示債市也開始相信通膨只是「短期現象」。

另外，週一 (Fed) 聯準會 (Fed) 的隔夜逆回購使用量再創新高，引發了市場對於流動性的關注，因為 Fed 4 月份會議紀要曾顯示，Fed 將在必要的時間考慮啟動縮減 QE 購債 (Taper)，但是隔夜逆回購使用量創高，正令市場懷疑 Fed 是否「言行不一」，事實上 Fed 內部仍尚未準備好要討論 Taper。

但也有一派市場分析師認為，Fed 這一舉動看似矛盾，其實符合邏輯，因為創新高的逆回購使用量反而是 Fed 啟動 Taper 的前兆，這顯示了市場上資金供大於求，Fed 的超寬鬆貨幣政策很可能已經失效。

Fed 縮表和通膨風險是市場短期較為關注的兩大問題，不過，多數市場預期認為，Fed 短期內並不會調整貨幣政策，美股或將再創新高。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 30.42 點，或 0.09%，收 34,599.82 點。

S&P 500 指數上漲 0.74 點，或 0.02%，收 4,227.26 點。

那斯達克指數上漲 43.19 點，或 0.31%，收 13,924.91 點。

費城半導體指數下跌 20.44 點，或 0.64%，收 3,171.22 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 4 月批發庫存月增率終值，市場預期 0.8%，前值為 0.8%。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期，前值為 -507.9 萬桶。

重要個股動態：

1. Clover Health (CLOV-US)

週二 (8 日) 美股 WSB 散戶新寵 Clover Health (CLOV-US) 一度大漲超 100%，收盤收漲 85.82% 至 22.15 美元，目前 Clover Health 在 Reddit 論壇的討論量已超過黑莓 (BB-US) 排名第一。

根據 S3 Partners 數據，Clover Health 可能出現軋空潮，因 Clover Health 有 43.5% 的在外流通股數遭到放空，而相比之下，AMC (AMC-US) 的融券比例僅約 18%，Reddit 論壇認為，大幅拉升 Clover Health 股價將可能引爆大規模的空單回補。

CLOV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

近期市場傳出，蘋果正在與寧德時代和比亞迪洽談供應電動車電池，刺激市場對於蘋果電動車的想像。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 亦發表研究報告認為，2022 年蘋果市值可能上看 3 兆美元，目前蘋果是美股市值最高公司，市值約為 2.11 兆美元。

Dan Ives 在這份研報給予蘋果的目標價為 185 美元，意味著與週二 (8 日) 126.74 美元的收盤價相比，蘋果股價還有約 46% 的上漲空間。

Dan Ives 目前對蘋果軟體服務業務估值為 1 兆美元，未來可能增長至 1.5 兆美元，屆時公司市值將達到 3 兆美元。

《路透社》先前報導引述消息人士表示，蘋果正在為電動車供應電池事宜與寧德時代和比亞迪進行早期談判，且蘋果也在考慮採用「磷酸鐵鋰」電池，因為這種電池製造成本較低。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 掌門教育 (GME-US)

週二 (8 日) 掌門教育 (ZME-US) 在紐交所正式掛牌上市，發行定價每 ADS 為 11.50 美元，發行股數為 362.3 萬股，總發行規模為 4170 萬美元。

中國華創證券發表研報分析，預計 K12 課外輔導將迎來在資金和師資方面的嚴格監管，長期看將加速中小機構出清，龍頭將獲得更大份額。

另外中國民促法實施條例有望近日落地，行業不確定性將被大大消除，類股有望迎來業績和估值的雙擊。

ZME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 叮咚買菜

叮咚買菜週二 (8 日) 向美國證管會 (SEC) 遞交了 IPO 申請，該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為 DDL。

據 CIC 諮詢公司數據顯示，叮咚買菜是中國領先、增速最快的電子商務公司，提供自營生鮮平台及提供配送服務的生活服務類 APP，為用戶提供新鮮的農產品、肉類和海鮮等日常生活用品。