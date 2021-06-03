AMC單日猛漲近100%！重要股東早賣一天錯失3億美元

外媒報導，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週三 (2 日) 飆近 100%，重要股東 Mudrick 資本管理週二清倉之舉，讓其錯失了逾 3 億美元。

新冠危機導致全球電影院業績慘澹，AMC 市值在去年大部分時間裡徘徊在 5 億美元以下，Reddit 散戶大軍和重要股東 Mudrick 資本管理力挺下，AMC 從瀕臨破產的命運走了出來。

AMC 週二盤前公布消息，Mudrick 資本管理以每股約 27.12 美元價格購買 AMC 的 850 萬股 A 類股票，總額達 2.305 億美元，未料，週二盤中消息傳出，Mudrick 週二已出售所有 AMC 持股，主因是 AMC 股價被高估。

散戶買盤仍強勁之下，AMC 週二仍強勢收紅 22.76%，報每股 32.04 美元。

重要股東 Mudrick 資本管理週二清倉之舉，讓其錯失了逾 3 億美元 (圖片：AFP)

俗話說的好：「千金難買早知道，萬般無奈想不到！」

AMC 週三表示將通過特別放映和免費爆米花獎勵散戶投資者，此消息為其漲勢增添更多動力。

AMC 週三開盤放量大漲，盤中一度噴高逾 120% 至觸及 72.62 美元新高，觸發熔斷機制、數度暫停交易，終場 AMC 收紅 95.22% 至每股 62.55 美元，今年迄今漲幅已超過 2,800%，市值達到 313 億美元。

AMC 以免費爆米花獎勵散戶投資者 (圖片：AFP)

AMC 週三市值已超越達美航空、泰森食品等逾半標普 500 成分股企業。

雖然尚不清楚 Mudrick 出售其 AMC 股票的確切價格，但粗估 Mudrick 週二清倉 AMC 之舉，至少為其套利超過 4100 萬美元，若晚賣一天，Mudrick 將能多賺 3.44 億美元。

截稿前，Mudrick 並未此報導予以回應。