AMC週四盤中暴跌逾30% 數度觸發熔斷

全球院線龍頭 AMC 娛樂週四宣布將出售至多 1155 萬股股票，Reddit 散戶大軍集結群逃，週四美股開盤後其股價暴跌逾 30%，數度熔斷。

AMC 目前是成為網路論壇 Reddit 鄉民最愛的個股，散戶大軍週三瘋買下，助力 AMC 的股價在前一交易日股價幾乎翻倍，收盤達創紀錄的 62.55 美元。截至週三，AMC 漲幅已超過 2,800%，市值達到 313 億美元。

然而，AMC 週四宣布將出售至多 1155 萬股股票，並警告投資人抱持謹慎態度。

根據週四 SEC 監管文件，AMC 表示已和 B. Riley Securities 和花旗簽訂股權分配協議，將不定時按市價出售最多 1155 萬股的 A 類普通股，籌集資金將用來償還現有債務，以及用於未來的潛在收購計畫等。

AMC 警告，除非投資人準備好承擔大規模或部份損失風險，否則不要投資該公司的 A 類普通股，近來股價的劇烈波動已和公司基本面無關，建議投資人保持謹慎。

AMC (AMC-US) 週四 (3 日) 開盤後 30 分鐘後，股價狂跌超過 30%，因波動過大而多次觸發熔斷機制，暫停交易，截稿前，AMC 下跌 21.34%，暫報 49.20 美元，其市值已蒸發超過 70 億美元。

除了 AMC 本身認為股價無關基本面外，許多華爾街分析師也表示，AMC 已被高估。截至週三，約有 18% 的 AMC 可供交易股票仍被作空。

投資研究公司 New Constructs 執行長稱，美國經濟的重新開放不太可能提振 AMC 的業績，AMC 業務朝著錯誤的方向進展，因為該公司財報疲軟、最近股票發行稀釋和背負著大量債務。

Bright Trading 交易員 Dennis Dick 表示，由於這些價格不會永遠持撐下去，該公司目前正在拋售股票，所以為什麼韭菜們不利用這個機會獲利了結，保護其資產負債表並籌集一些現金呢？