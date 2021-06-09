〈紐約匯市〉觀望CPI報告 美元小漲 匯市波動性降到逾1年低點 

美元周二 (8 日) 小幅升值，匯市波動性降到逾一年低點，反映投資人抱持觀望態度，等待美國、歐洲和中國最新消費者物價指數 (CPI) 出爐，以及全球主要央行釋出更明確的政策訊號。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤上漲 0.12%，回到 90 以上，但距離上個月底觸及的四個半月低點 89.533 仍不遠。

歐元兌美元微貶 0.09% 至 1.2179 美元。英鎊兌美元貶 0.15% 至 1.4155 美元。澳幣兌美元貶值 0.21% 至 0.7739 美元。

美國、歐洲和中國本周將陸續公布通膨數據，歐洲央行 (ECB) 將在周四召開決策會議，美國聯準會 (Fed) 也將在下周開會。

周二的外匯市場區間盤整，德意志銀行的貨幣波動率指數下降到 2020 年 2 月以來最低，標普 500 指數大致收在平盤。

TD Ameritrade 期貨和外匯部門執行董事 JB Mackenzie 說：「所有主要貨幣交易遲滯，人們都在等待，希望從通膨數據中了解經濟運作的情況。如果經濟過熱，是否意味著全球央行可能有相應行動？」

貿易逆差數據出爐後，美國 10 年期公債殖利率下降約 4 個基點，報 1.53%。美國商務部周二公布，4 月貿易逆差縮小 8.2% 至 689 億美元，為今年來首見，顯示商品與服務出口額攀升，進口下滑。

勞工部同日數據顯示，美國 4 月 JOLTs 職位空缺攀升到 930 萬的歷史新高，顯示對工人需求仍強勁。美國上周五公布的 5 月非農就業新增人口，連續第二個月遜於市場預期。

加密貨幣行情波動較大，比特幣在紐約尾盤下跌 3% 至 32,544 美元，盤中一度跌到 31,025 美元，是 5 月 19 日以來最低。以太幣 (ETH) 下跌 7%，報 2,464.47 美元。

截至周三 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：