鉅亨美股雷達：AMD證實奪特斯拉大單、NIO交車強勁不受晶片荒影響

盤前重要看點：

隨著美國新冠疫苗接種率持續上升，同時美國新增確診數持續下滑，美國疾控中心 (CDC) 已發布數據顯示，全美至今已超過一半以上人口至少接種一劑新冠疫苗，在美國疫情顯著改善下，市場繼續對美國經濟復甦產生樂觀預期。

另外，白宮週二 (1 日) 表示，美國總統拜登週三將和共和黨參議員卡皮托 (Shelley Moore Capito) 談判，希望就基建計畫達成兩黨協議，以振興美國公路、橋樑、網路傳輸等建設。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 指出，美國經濟復甦取得不錯的進展，但仍遠未達到目標，儘管通膨率上升略超乎她的預期，但預期這是短暫性的，她正密切關注經濟數據的演變。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 45.86 點，或 0.13%，收 34,575.31 點。

S&P 500 指數下跌 2.07 點，或 0.05%，收 4,202.04 點。

那斯達克指數下跌 12.26 點，或 0.09%，收 13,736.48 點。

費城半導體指數下跌 12.24 點，或 0.38%，收 3,174.32 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1.AMD (AMD-US)

特斯拉首席執行長 Elon Musk 曾在去年表示，未來新款的特斯拉 Model S 和 Model X 將會擁有 PS5 等級的運算能力。

而在最近的台北 Computex 主題演講中，AMD 首席執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 證實，特斯拉的新款旗艦轎車和 SUV 的確將採用 AMD 的 RDNA 2 GPU 架構。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.NIO (NIO-US)

蔚來汽車公布 5 月份銷量接近翻倍，花旗銀行 (Citi) 在最新研報應聲將蔚來股票評級由中性上調至增持，並給出每股 58.3 美元目標價，比週二 (1 日) 收盤價 42.34 美元高出 37.82% 。

蔚來汽車公布 5 月份汽車銷量為 6711 輛，比去年同期增長 95%，同時蔚來並維持今年第二季 2.1 萬至 2.2 萬輛交車目標不變，銷量不受汽車晶片短缺影響。

蔚來汽車表示，在 5 月份汽車交貨有受到晶片缺貨和物流調整部分影響，但根據當前的生產和交車計劃，公司將能夠加快 6 月份的交車速度，以彌補 5 月份交車延遲造成的損失。”

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 高通 (QCOM-US)

高通資深副總裁 RahulPatel 最新指出，高通在 WiFi6 產品線過去兩年已經有成熟的生產，包括手機、PC、路由器等，產品線很廣，WiFi6E 則是自去年下半年已經生產。

而高通現在也已經在進行 WiFi7 的相關研發，速度預期將比 WiFi6 再增加一倍，WiFi7 也可以結合多個頻寬，也能提供更高畫質體驗，未來 2-3 年將有機會看到 WiFi7 問世。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 黑莓 (BB-US)

由於在「美國版 PTT」Reddit 平台上活躍的散戶投資人興趣大增，週二 (1 日) 黑莓股價即大漲 14.8% 以每股 11.56 美元作收，盤後交易更一度再大漲 11.59%。

過去 24 小時間，黑莓是 Reddit 平台子論壇 WallStreetBets 上被提及第二多的股票，被提及 487 次，充分顯示出美股散戶之興趣。



在 WallStreetBets 中，約有 10% 的 Reddit 的發文認為黑莓有機會出現軋空，另有約 1% 的發文認為，黑莓目標價可能上看每股 20 美元。

據 MarketBeat 數據顯示，目前黑莓空單占黑莓在外流通股數約 9%，低於 AMC 和 GameStop 的 21%。