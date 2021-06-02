分析師：雖受晶片短缺衝擊 蔚來、小鵬成長潛力仍被看好

蔚來 (NIO-US) 、小鵬汽車 (XPEV-US) 分別發布了 5 月交付量後，周二 (1 日) 股價分別大漲 9.6% 及 7.6%。分析師指出，雖然由銷量來看，兩家公司仍遠不能打擊特斯拉 (TSLA-US)，但投資者看好未來成長潛力，因此對股價仍抱持信心。

最新銷量數據顯示，5 月蔚來交付 6711 輛汽車，年增 95.3%，小鵬汽車 5 月交付近 5700 輛汽車，年增幅度更高達 483%，雙雙超出市場預期。

晶片短缺仍造成打擊

但晶片短缺依舊打擊了銷量。蔚來指出，由於半導體供應的波動和某些物流調整，5 月份有幾天的交付受到了不利影響。依此速度，蔚來必須在 6 月交付至少 7187 輛電動 SUV，才能滿足其目標範圍的低端。

獨立分析師 Gao Shen 表示，5 月份的銷量證明，蔚來和小鵬汽車尚未對特斯拉構成真正的威脅。因為相較之下，特斯拉 4 月在中國銷售了 25845 輛電動汽車，年減 27%。

Shen 表示，很大一部分中國中產階級電動汽車買家，仍將特斯拉視為他們的首選。

但晶片短缺對特斯拉的打擊顯然更大，CEO 馬斯克 (Elon Musk) 警告，隨著短缺的影響，汽車價格將被迫上漲，特斯拉今年已經數次調漲價格。

分析師調升目標價

花旗集團分析師 Jeff Chung 周二將蔚來上調至買入評級，主要依據在於，未來幾個月內應會繼續看到需求加速增長。Chung 建議客戶在任何疲軟時買入，認為股價還有 50% 上漲空間。

德銀分析師 Edison Yu 表示，儘管有晶片短缺的不利因素，小鵬汽車 5 月交貨量仍略高於預期的 5500 輛。隨著供應鏈狀況的改善，加上訂單量創紀錄，預計小鵬未來幾個季度的銷售量將進一步增長。