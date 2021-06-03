資料中心需求旺 Q3企業級SSD合約價估季增逾15%

據研調機構 TrendForce 表示，受惠資料中心需求持續攀升，成長趨勢估將延續至第三季，且晶圓代工產能持續吃緊，預估第三季 enterprise SSD 合約價季漲幅上調至 10-15%。

TrendForce 指出，第二季以來受惠伺服器出貨量攀升，enterprise SSD 採購量也同步成長，其中又以資料中心 8TB 容量出貨占比成長最為明顯，成長趨勢估將延續至第三季，但受限晶圓代工產能吃緊，將第三季 enterprise SSD 合約價季漲幅由原先預估的 5-10%，上調至 10-15%。

TrendForce 表示，第三季 enterprise SSD 需求大好原因，主要是北美資料中心客戶庫存調節進入尾聲，並持續擴建儲存容量，加上全球各地政府機構和中小企業針對伺服器等相關資訊預算增加，使訂單量逐季回升。

此外，隨著新一代英特爾與超微新平台量產，資料運算及存儲需求增加，SSD 容量轉以 4/8TB 為主，使資料中心客戶得以藉由提升容量密度，以優化建置成本。

從各供應商來看，由於部分零組件可能供應不及，僅三星有望擴展其 enterprise SSD 產品市占率，主要是三星自製零件比例優於其他供應商，SSD 供給彈性較高；若以出貨位元量來計算，第三季三星於北美資料中心的供應占比可望超越 5 成，將進一步鞏固其價格主導能力。

PC client SSD 部份，在目前筆電需求續強，但 SSD controller IC 供應仍吃緊下，TrendForce 預期，第三季 client SSD 合約價仍會小幅走揚，季漲約 3-8%。不過原廠製程轉進速度並未因此減緩，176 層產品仍將於第三季開始供應，上游供給位元也會逐季提升。

