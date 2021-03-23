首度逆轉！2020年SSD全球出貨量超越硬碟 差距料再拉大

硬碟 (HDD) 與固態硬碟 (SSD) 這兩種用於電腦等的資料記憶裝置的市場排名逆轉，2020 年 SSD 的全球出貨量首度超越硬碟，反映隨半導體技術進展，SSD 價格也跟著下跌，愈來愈多的新款電腦及遊戲主機採用，且此趨勢將延續到 2021 年之後。

《日本經濟新聞》週二 (23 日) 報導，根據日本研調機構 Techno Systems Research(TSR) 的調查數據，2020 年 SSD 的全球出貨量達 3.15 億台、超越硬碟的 2.6 億台，首度出現逆轉。以金額來看，同 (2020) 年 SSD 的市場規模報 279 億美元，勝過硬碟的 202 億美元。

以往 SSD 由於製作成本較高，高貴的售價成了銷售上的阻礙。但隨著關鍵零組件 NAND 快閃記憶體的堆疊技術發展，生產成本明顯下降，每台 SSD 平均價格在 2020 年為 88 美元，較 5 年前下滑 3 成，因而獲得更多電子產品的採用。

此外，蘋果 (AAPL-US) 在 2020 年 8 月發表的 iMac 電腦全部改用 SSD。索尼 (6758-JP) 新款 PS5 遊戲主機也改用 SSD，與舊款使用硬碟的 PS4 主機相比、遊戲資料的讀取速度快上 100 倍之多。

美、中的大型 IT 企業，在雲端服務所使用的資料中心也都擴大使用 SSD 。由臉書 (FB-US) 等企業所組成，為提升資料中心效率的「開放運算計畫」(Open Compute Project，OCP) 等也制訂標準規格，各家廠商正進行合乎規範的 SSD 研發。

TSR 的楠本一博分析，2020 年電腦市場在遠距工作等影響下非常熱絡，SSD 也從中受益。預估 2021 年將有更多採用 PCIe 界面的新款高速規格 SSD 產品，也 SSD 與硬碟之間的差距應該會進一步拉大。