威剛SSD訂單倍增報價同步上漲 Q2營運再衝高

儘管近期虛擬貨幣價格震盪，不過記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 不擔心，由於奇亞幣挖幣需求仍暢旺，玩家持續擴充記憶體，威剛高容量固態硬碟 (SSD) 及企業級外接式硬碟訂單持續倍增，報價同步走高，公司看好，5 月業續將再走揚，預期本季在 DRAM 合約價直線攀升，SSD 出貨再創高帶動下，第二季營運表現將挑戰數年來高點。

5 月亞洲各國疫情挑戰加劇，同步拉抬筆電與電競需求大增。威剛除早已完成防疫布局，實施員工分流上班外，在巴西及蘇州廠同步奧援下，公司全力迎接全球因遠距教學、在家上班、電商購物等需求加溫的訂單，除筆電廠加速拉貨外，消費者擴增個人公務及在家休閒裝備的買氣也同步點燃，高效能電競需求火熱。

最近幣圈動盪不安，中國政府 19 日宣布封殺虛擬貨幣後，比特幣價格一度崩跌 30%、以太幣也在 24 小時內崩跌超過 40%，奇亞幣雖也大跌近 30%，收在 914 元，但仍未跌破前波低點 574 元。

威剛指出，新興加密貨幣奇亞幣需求，在挖幣個人收益相當可觀下，即使其他加密貨幣價格明顯波動，奇亞幣「農夫」擴建硬碟空間速度與規模仍加速發展，帶動公司訂單應接不暇。

為協助奇亞幣「農夫」達成最大挖幣效益，威剛表示，所推出的一站購足方案，獲得客戶極大迴響，帶動高容量產品接單持續倍增向上。

威剛董事長陳立白看好，在 DRAM 供不應求態勢持續下，第三季合約價仍將持續走高，且 NAND Flash 消耗量在伺服器、手機、PC 及遊戲機等應用市場穩定成長前提下，不只第二季營運將向上，也已備齊彈藥要在第三季旺季大展身手。