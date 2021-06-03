美股危在旦夕？巴菲特指標正發出強烈警告信號

如果你信任股神巴菲特 (Warren Buffett) 對股市合理估值的看法，那麼對於現在的美股，應該要戒慎恐懼。

數據顯示，巴菲特最愛的市場指標，本周二 (1 日) 已經升至破紀錄的 200% ，表明股市估值過高，並可能在未來幾個月暴跌。

巴菲特指標 (Buffett Indicator) 計算美股的總市值 (TMC) 相對於美國最近一季 GDP 的百分比，以判斷估值的合理性。截至周二，Wilshire 5000 Total Market Index 達 44.3 兆美元，而第 1 季 GDP 的預測值為 22.1 兆美元，讓指數突破 200%。

這一數字遠高於去年第 2 季的 187%，當時因疫情衝擊，造成代表分母的 GDP 下降約 12%。

GuruFocus 根據股市的歷史估值估算，巴菲特指標達到目前水準，代表美國股市的平均年化回報率為 - 3.1%(含股息)。

巴菲特在 2001 年《Fortune》雜誌上，大肆宣傳這一估值衡量標準，認為這「可能是衡量任何特定時刻估值水準的最佳單一衡量標準」。

巴菲特當時表示，將這一指標於網路泡沫階段創下新高時，是後來崩盤「非常強烈的警告信號」。此後，在金融危機爆發前，這一指標也曾飆高。

不過，這一種計算方式也有缺陷。例如，它將股票市場的當前價值與上一季的 GDP 進行比較。而且，美國上市公司並不總是對美國經濟做出貢獻，GDP 並不計算海外收入。