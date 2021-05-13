低利率+高估值壓低報酬 霍華馬克斯：市場上已經沒有好東西可買

橡樹資本創辦人霍華 · 馬克斯 (Howard Marks) 周三 (12 日) 表示，在現今的環境中賺錢幾乎是不可能的，尤其是對於那些見證去年快速、大規模拋售潮後的「撿便宜貨投資人 (bargain hunters)」。

馬克斯接受彭博 (Bloomberg) 訪問時說道：「短期內我擔心沒有好東西可以買。安全的操作沒有投資吸引力，你可以保留過去的投資組合，然後期望他報酬率低於過往。」

馬克斯說，「也可以說市場有點高」，若擔心市場修正，可以降低曝險，「但報酬將更低。抑或是完全退出市場，這時報酬率將歸零」。

馬克斯表示，偏好風險的投資者可以承擔更大的風險，或者找到一個利基型的資產經理人，投資流動性較低或所謂的另類投資。這些都意味著，在低報酬的環境下，沒有任何安全、可靠的方式可以獲得高報酬。

自去年疫情爆發後，聯準會快速採取前所未有的措施來穩定經濟，使全球信貸、股票市場出現戲劇性的反彈。此舉迅速降低不良債務違約的數量，並支撐疫情前就陷入困境的公司，從而剝奪橡樹資本這類價值投資者尋找新目標的機會。

馬克斯表示，橡樹資本原預定以「謹慎的投資組合」進入 2020 年，但市場崩盤，因此去年 3 月開始進場掃貨，等到橡樹資本 7 月籌集到創紀錄的資本得以挹注新的不良債務基金時，卻已流失絕佳機會。

橡樹資本是最大不良債務投資人之一，承諾向陷入困境的公司提供超過 360 億美元的信貸。而能在經濟壓力時期藉由有違約風險的公司債獲得高額利息報酬。

彭博彙編的數據顯示，截至去年 5 月 7 日，美國不良債券和貸款的交易量已激增至 820 億美元，去年總額暴增至 1 兆美元。因為借貸成本下降，公司尋求政府的救濟，因此去年的破產聲請潮也平息。

馬克斯表示，利率仍處於歷史低位，因此推高價格，使高估值更為合理，但也抑制潛在的報酬。此外，去年交易量增加源自於疫情封城、居家辦公以及可支配所得增加的結果，這些事件催生新的投資人。

馬克斯說：「專業人士喜歡告訴自己，散戶並沒有做基礎研究，儘管少數人確實會深入研究股票，但其他人都將股票視為運動賽事博弈，幾年後，我們將會看到這些人是否還倖存於這個市場。」

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