〈台北國際電腦展〉英特爾CEO：全球晶片短缺恐持續數年

美國半導體大廠英特爾 (INTC-US) 的執行長季辛格 (Pat Gelsinger)，週一 (31 日) 針對給汽車、家電生產造成影響的全球性半導體短缺問題表示，他認為到問題解決為止還需要數年時間。

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021，今 (31) 日以線上方式開展。英特爾執行長季辛格在演說中作出了上述表示。

他於演說中指出，由於新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行、帶來在家工作及遠距學習的需求，導致半導體出現爆炸性的成長循環，全球供應鏈也因而出現龐大負擔。

季辛格說道：「雖然業界採取短期間的制約性處置，不過生態系統要解決晶圓代工能力、以及電路板與零件等的短缺問題，仍有可能要花費數年時間才有辦法解決。」

還有在今 (2021) 年 4 月的時候，季辛格在接受《華盛頓郵報》採訪時就曾經表示，解決半導體短缺問題需要花費數年時間。此外，他先前在接受《路透社》採訪時也曾提到，為解決美國汽車組裝廠所面臨的車用晶片短缺問題，英特爾計畫在 6 到 9 個月時間內展開相關晶片的生產。

英特爾在 2021 年 3 月宣布，為了擴大生產能力，該公司將投入 200 億美元在美國亞利桑那州新建兩座工廠。此外，該公司還提到他們要加入晶圓代工的行列，將與台積電 (2330-TW) 及三星電子 (005930-KR) 相互競爭。