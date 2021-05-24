SK海力士收購英特爾NAND業務 再獲歐盟批准

據報導，歐盟委員會已批准了南韓半導體大廠 SK 海力士 (SK Hynix)，以 90 億美元的價格收購英特爾 (INTC-US) 的 NAND 業務。

在去年 10 月份，英特爾宣布計畫將旗下的 NAND 快閃記憶體業務以 90 億美元的價格出售給 SK 海力士。該筆交易於今年 3 月通過了美國的批准，並且也在日前通過了歐盟的批准，使得 SK 海力士距離正式完成這筆 90 億美元的收購案更近一步。

在兩家公司達成收購協議後，該項收購案也必須要得到主要市場及國家的反壟斷機關核准。目前，除歐盟及美國已通過該案外，包含中國、英國等 6 個國家仍在進行相關的反壟斷審查。SK 海力士預期，能夠在今年底獲得這些國家的許可。

報導指出，一旦批准通過，交割將會分為兩個階段，在第一階段，SK 海力士將支付 70 億美元從英特爾收購 NAND SSD 業務，其中也包括 NAND SSD 相關智慧財產權和人才，以及大連廠。

第二階段則是預計將在 2025 年 3 月進行，屆時 SK 海力士將再支付 20 億美元收購其餘相關資產，包括 NAND 快閃記憶體晶片的生產及設計相關的智慧財產權、研發人員以及大連廠員工。

據 SK 海力士先前公布第一季財報顯示，該公司營業利益躍增 66%，反映居家辦公商機持續帶動手機和 PC 需求，該公司並宣布調高下半年資本支出，看好接下來到年底的 DRAM 和 NAND 記憶體產品需求將繼續成長，意味著消費性電子產品、汽車和科技設備的半導體需求不墜。