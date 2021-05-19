英特爾分配伺服器較多資源 外資估祥碩下半年壓力趨緩

外資出具報告指出，隨著英特爾 (INTC-US) 將資源分配較多給伺服器產品，祥碩 (5269-TW) 下半年在 PC 市場的壓力將趨緩，加上明年迎來 USB 4 規格轉換潮，看好祥碩明年營收達 97 億元，年增 46%，每股稅後純益上看 60 元，再創歷史新高，目標價達 1300 元，給予買進評等。

外資表示，祥碩近期受 AMD 晶片組上半年出貨疲軟、毛利率成長受限、與蘋果 (AAPL-US) 合作的業務遞延至 2022 年，以及中國業務不確定性等負面消息，股價在 3 月 2 日至 5 月 7 日下跌 36%，對比當時台股漲幅高達 8%。

不過，祥碩股價在 5 月 13 日至 18 日大幅反彈，漲幅達 28.5%，相比台股下跌 3%，外資認為，主要受惠下半年展望優於市場預期，以及明年將迎來 USB 4 的規格轉換潮。

外資指出，根據近期供應鏈調查，AMD 已從日本 PCB 製造商爭取到更多的載板，儘管多數是屬伺服器應用，但也顯示載板緊張狀況逐步紓解，同時，由於英特爾也面臨供應鏈產能短缺影響，擬將資源分配在較有利產品組合的伺服器產品，有助減輕祥碩下半年在 PC 市場的壓力。

此外，外資也看好，隨著 2022 年 USB 4 的規格潮來臨，祥碩將在明年開始出貨搭載 USB 4 控制器的晶片組，如高階的 600 系列，且憑藉技術領先優勢，該晶片組不會由 AMD 自己內部生產，或轉交聯發科 (2454-TW) 製造，仍由祥碩獨吞大單。