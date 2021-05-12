英特爾Tiger Lake H系列處理器亮相 品牌廠競推新品掀換機潮

英特爾 (INTC-US) 推出最新第 11 代 Tiger Lake H 系列處理器，包含華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、聯想等均推出新款搭載 H 系列處理器的電競、創作者筆電，可望掀起新一波換購潮。

華碩舉辦 ROG 線上新品發表會，推出兩款全新搭載第 11 代 H 系列處理器的電競筆電，分別是 17 吋 ROG Zephyrus S17、16 吋 ROG Zephyrus M16，發表會中，也首次運用最新 3D 動態捕捉技術，讓虛擬角色 Omni 再次登場。

宏碁則宣布旗下電競筆電 Predator Triton 300、Predator Helios 300、Nitro 5 筆電，全面升級搭載英特爾第 11 代 H 系列處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 30 系列筆電顯示晶片，進一步提升使用者效能、體驗。

技嘉也將英特爾第 11 代 H 系列處理器，導入旗下 AORUS 電競系列、AERO 創作者系列中；微星則宣布新款英特爾 H 系列處理器導入旗下商務、創作、電競筆電中，微星指出，新處理器可望提升 30% 效能，新機種也將導入新一代 PCIe Gen4 通道、Thunderbolt 4 連接埠，並提供 Wi-Fi 6E 網路環境。

聯想 Legion 電競筆電也導入英特爾第 11 代 H 系列處理器，包含 16 吋旗艦機款 Legion 7i、Legion 5i Pro 等，也是全球首款搭載 16:10 長寬比 QHD IPS 顯示器的電競筆電，螢幕刷新率最高可達 165Hz。

另一方面，聯想今也宣布搭載超微 (AMD-US) Ryzen 處理器的 Legion 筆電正式在台上市，聯想台灣總經理林祺斌表示，在宅經濟帶動下，全球電競市場需求強勁，旗下 Legion 是 2019 年以來亞太地區成長最快的電競品牌，今年再度推出新品，將積極搶攻市占。

根據 IDC 統計，去年全球電競筆電總出貨量達到 4960 萬台，市場商機龐大，其中，台灣市場較 2018 年成長 9%，成長顯著，看好宅經濟持續發酵，商機，聯想搭載超微處理器的筆電也正式在台上市，包含旗艦 Legion 7、Legion 5 Pro、Legion 5 等，建議售價分別為新台幣 49990 元、39990 元、31990 元起。