醫療險「漲」聲響起 定期險保費調漲是否該續保？

無論投保哪一種保險都須注意保單條款，定期險保費如不保證費率固定，次年續保調漲保費將合乎規範。建議保戶趁此時檢視，調整後的內容是否仍符合自身需求。

撰文：李亞珊

出社會工作後，除了應預先做好儲蓄計劃，也要開始做保險規劃、添購保單，以防患未然，保障未來的人生。根據保險局的統計資料，2019 年國人投保率達 256%，可見保險在多數人心中的重要性，只不過，在投保時若沒有先了解保單條款，很有可能無法替自己做好保障。

近期某家壽險公司宣布調漲某張醫療險保單保費，讓許多已續保的保戶擔心，日後該張保單會否再調高保費，以及投保權益是否會受到影響。永達保經籌備協理尚蘋分析，由於該張保單為 1 年定期險，具有保費調整機制的特性，也就是每年繳納的保費不一定與投保時的費率相同，這會詳細記載於保單條款中，保險業務員同時也要向保戶清楚告知。

保單條款若載明

定期險調整保費實屬合理

尚蘋表示，以壽險公司的角度而言，在保單條款的約定之下，調整保費其實是合法合規的一件事，只不過，如果能在調整前先與保戶好好地溝通並安撫情緒，就能讓事件圓滿進行。事實上，類似的情況在保險界並不罕見，即使保單未調整保費，也有可能在新的年度縮減保障範圍，建議無論新舊保戶都要確認條約內容，以維護自身權益。

當面臨保單保費將調漲時，尚蘋建議，先考量自身體況及年齡，再試算保費漲幅是否尚在可負擔範圍之內，切勿貿然解約，假如是在較年輕且體況較佳的時候投保，在保單調漲但內容不變之下，續保還是較為有利，以免解約後難以再買到相同保障的保單。

根據金管會公布的資料，今（2021）年 7 月將施行「第 6 回合經驗生命表」，也就是依據壽險業全體被保險人在一定期間內的死亡機率，編算出的新的壽險費率參考表，由於國人平均壽命延長、死亡率下降，屆時壽險純保費有可能會調降，但各類商品保費須再考量預定發生率、預定利率及預定費用率等因素，各公司的經營方針、保障規範等也不相同，因此最終保費將由各公司評估而定。

低保費高保障

不一定符合保障需求

按照以往經驗，當壽險保費有望下降時，也代表老年照護、健康管理等需求提升，因此醫療、住院手術、重大疾病等相關險種的保費有可能調漲。對此，尚蘋表示，保戶其實無須過於擔憂，因為保險業還是必須按照法規制定合理的費率。至於險種規劃，若已準備好足夠的醫療險且還有預算，建議再加強失能險以完善風險配置。

尚蘋舉例，以 30 到 40 歲民眾而言，正值事業衝刺期，萬一發生失能情況，不但工作能力會受影響，還會面臨房貸（房租）、子女教育金、父母孝養金等生活必要性支出斷炊，因此失能險的規劃相當重要，一旦有此需求時，就能協助自己及家人減輕醫療、照護等相關費用的負擔。

此外，小資族或預算不高的族群，投保時大多傾向「低保費、高保障」的規劃，對此尚蘋分析，若以此為投保基準，意外險常是這類族群的投保首選，但須注意的是，由於意外險須符合「外來、突發、非疾病」原則，實際上的發生率其實不高，假如僅憑個人印象或經驗而高估事件發生率，雖然能以低保費投保，不過卻不一定對保險規劃有所助益。

尚蘋建議，投保前應以自身擔心的情況做風險評估，再檢視預算及符合的險種。由於現今網路便利，保戶最好事先查詢相關資訊，在與保險業務員或保險經紀人洽談時，就能觀察對方回答問題時的態度與專業性，以及是否清楚告知保單內容和理賠條件。假如遇到保單即將到期、保費須調整等情況，也能藉此找到專業人士協助，確保投保權益。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 6 月號第 165 期

來源：《Money 錢》

更多精彩內容請至《Money 錢》