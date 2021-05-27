醣聯創新技術 創造多元抗體藥物

文．理財周刊

致力於抗體藥物開發的台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯），從全新抗體新藥開發、抗體基因人源化、量產細胞株建立、分析方法開發、上下游產程開發，到放大製程優化等面向著眼，搭配獨家創新技術平台，成功開發 first-in-class 抗癌新藥和數個生物相似藥產品。

所謂抗體藥物就是研究人員製造出單株抗體研發而成的藥物，而單株抗體也就是從單一種細胞製造生產出來的抗體，這樣的基因改造細胞具有腫瘤細胞能不斷分裂增殖的能力，又有像免疫細胞產生抗體的能力，只會針對一種抗原決定基反應，專一性高、敏感度強，可以精確個別解讀某個基因標靶。簡單說，它可以重點性的殺死癌細胞，又不容易影響健康正常的細胞，同時可以降低副作用跟減少開發時間，因此目前在臨床上很常使用於癌症治療；全球目前皆把單株抗體藥物列為藥品開發的重點項目。

醣聯（4168）董事長張東玄表示，公司擁有完善的一站式蛋白質藥物分析平台，能針對各式不同的生物製劑，開發出客製化的分析方法，並完成方法確效。蛋白質藥物是大分子藥的一種，由於它具有活性，在製程上注重的不單單只有產率，品質部分更是重點；而且，專利設計更重視完整性與布局，因此在開發上相較小分子藥以化學合成方式來進行，難度更高。以市場價格來看，專利抗體藥物的價格約是一般傳統化學治療藥物價格的二十倍，高單價、高毛利，也讓像醣聯這樣擁有高技術門檻的研發團隊願意投入開發。

醣聯董事長張東玄進一步提到，公司目前從 30mL 培養體積的搖瓶、1 公升 / 5 公升的生物醱酵槽，到 50L GMP-like 試量產，擁有最健全的細胞培養參數，確保在放大製程時仍維持一貫的產率與品質。此外，醣聯的創新技術平台除細胞株篩選外，亦可藉由產程設計或細胞基因工程的方式進行調控，以利大幅增加效能並降低副作用。同時，經過這個整合式的細胞株開發平台，可以提供客製化細胞株服務，為每一個專案量身打造最優選的細胞株，協助客戶減少開發時間，早日將產品推向市場。

來源：《理財周刊》1083 期

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