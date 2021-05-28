〈美股盤後〉拜登擬提6兆美元預算案 道瓊收紅近150點

強勁的經濟數據和拜登將提 6 兆美元預算案等利多消息，提振市場情緒，週四 (27 日) 美元回落、十年期美債殖利率續揚，工業、金融類股領漲，科技股走弱，道瓊收紅近 150 點。

美國國會參議院共和黨提出 9280 億美元基建方案，振興該國的道路、橋樑和重大基礎設施項目，但遠低於拜登提出的 1.7 兆美元基建計畫。

外媒報導，美國總統拜登週五將提出規模 6 兆美元預算案，以支援用於基礎設施、教育和醫療保健領域，預計將使美國聯邦支出達到二戰以來最高水平。

此外，拜登將提 7150 億美元的國防部預算，預計將把資金從舊系統移轉出來，用於核武庫現代化，以阻嚇中國並發展美國未來作戰能力。

美國貿易代表戴琪週四 (27 日) 和中國大陸國務院副總理劉鶴舉行線上會談，雙方皆認為發展雙邊貿易非常重要，並就關切問題交流意見、保持溝通。此外，戴琪週四受訪時透露，美國和歐盟間的波音、空中巴士補貼爭端將可能很快就結束了。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.68 億例，死亡數突破 350 萬例，美國累計確診超過 3320 萬例，累計死亡數超過 59.2 萬。印度累計確診超過 2736 萬例，巴西累計確診 1627 萬例。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 141.59 點，或 0.41%，收 34,464.64 點。

標普 500 指數上漲 4.89 點，或 0.12%，收 4,200.88 點。

那斯達克指數上下跌 1.72 點，或 0.01%，收 13,736.28 點。

費城半導體指數上漲 18.29 點，或 0.58%，收 3,159.27 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，工業、金融和材料板塊領漲，公用事業、必需消費品和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

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