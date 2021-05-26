散戶軋空熱潮再現？ GameStop、AMC等迷因股逆勢強漲

在上周社群媒體瘋傳 GameStop(GME-US) 與 AMC(AMC-US) 做空消息後，散戶再次集結大舉買進，周二（25 日）兩檔股票分別大漲 16.24% 與 19.96%，迷因股再次起飛。

GameStop 股價大漲 16.24% 至每股 209.43 美元，突破兩百美元大關，創下自 3 月 17 日最高水準；AMC 勁揚 19.96% 至每股 16.41 美元，漲幅創下 4 個月以來的高點。

花旗研究（Citi Research）分析師 Jason Bazinet 維持了對 AMC 賣出評等，不過在周一晚間將 AMC 目標價從 2 美元上調至 3.7 美元。

Bazinet 表示，目標價格是反映 AMC 首季財報表現，以及出售股票募集資金成功的努力，但維持賣出評等是認為 AMC 估值被高估。

近期迷因股又再度躍上檯面，GameStop 股價在 5 月上漲逾 25%，AMC 更飆漲超過 60%，這兩家公司運用龐大的網路散戶支持下發行新股，償還巨額債務負擔。

彭博追蹤的一籃子 37 檔迷因股票指數上漲 5.4%，自 3 月以來首次突破 50 日均線。在此之前，AMC、GameStop、耳機製造商 Koss(KOSS-US)、服飾公司 Naked Brand Group(NAKD-US) 等公司交易量大幅攀升。

AMC 在周二有超過 2 億股股票易手，使其成為當日交易第二活躍的股票，此外 GameStop 的股票交易量也超過 1,400 萬股，是過去 5 個交易日中交易量的 3 倍以上。

在周二收盤後，Koss 成為迷因股中表現最佳的股票，上漲 22.89% 至每股 20.78 美元，而 Naked Brand Group 上漲 7%。其他受散戶喜愛的股票如 Express(EXPR-US) 與 Sundial Growers(SNDL-US) 分別上漲 5.63%、5.55%，並且盤後續揚。

此次已是迷因股連 4 日上漲，與大盤表現明顯背離。標普 500 指數多數成分股下跌，此前公布的美國新屋銷售降幅大於預期，因價格上漲抑制需求，標普 500 周二下跌 0.2%。