彭博：疫情導致停業減班 台灣政府可能被迫擴大財政支出 為企業紓困

國內疫情升溫正在打擊經濟，彭博報導，台灣政府可能必須擴大財政支出，以因應防疫封鎖之下各公司停業、以及後續可能裁員的衝擊。

立法院下周一可望批准將紓困特別預算提高近 50% 至新台幣 6300 億元，但仍面臨進一步擴大支出的壓力。

行政院發言人羅秉成受訪時表示，各部會正在擬定計畫，以便立即撥款幫助中小企業。政府內部也在討論發放現金給所有民眾或受三級警戒措施影響最嚴重的產業，也可能設定門檻評估哪些人需要援助。

台新投顧經濟學家 Winston Chao 說，眼前的疫情和去年不同，眾多服務業必須停業，很快就會花光現金，會有一些員工領不到薪水，「台灣應該考慮類似美國等國家的措施，主動補助企業和失去薪水的人民，而非被動等待企業申請援助。」

台灣債務負擔占國內生產毛額 (GDP) 的 32%，比率仍低，相較於法定門檻 40.6%，還有舉債空間。

不過政府或許認為目前還沒有跟進歐美大規模刺激的必要，因為晶片需求帶來的出口成長仍強勁，而且今年經濟成長率有望超過 4%，經濟基本面良好。

台灣 4 月失業率報 3.71%，幾乎和去年 2 月的水準相當，仍低於去年疫情導致消費降溫後出現的 4.13% 高峰。但過去幾個月實施無薪假的公司數攀升到 414 家，而且這只統計了主動申報的數目。

澳盛銀行大中華首席經濟學家 Raymond Yeung 說，依據國外經驗，台灣政府應該把重點放在確保就業，這代表政府應該直接補助那些因為三級警戒措施而蒙受損失的企業。

至於合適的財政刺激規模應該多大，彭博指出答案取決於防疫限制持續多久，以及是否有可能被迫實施全面封鎖。

兩位經濟學家都認為，台灣央行不大可能進一步寬鬆。台灣基準利率已在 2020 年 3 月降到 1.125% 的歷史低點，迄今保持不變，在借貸成本已經極低的情況下，央行沒有必要再調降重貼現率。

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