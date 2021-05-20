〈房產〉「林三淡」生活機能到位 明星國小學區宅買氣最旺

據調查，2020 年台灣生育率全球排名倒數第一，儘管面臨少子化的衝擊，新北市日前公布 110 學年國小額滿學校「逆勢上揚」達 21 所，打破歷年紀錄，房仲業者指出，新北市前 10 大熱門額滿國小周邊宅，前三名由「林、三、淡」拿下。排名第一是淡水「新興國民小學」，交易量 315 件。

永慶房屋參考新北市政府公布的新學年度額滿國小，統計近一年距離額滿國小 500 公尺範圍內的實價登錄資料，整理出前 10 大熱門額滿國小，前三名由「林、三、淡」拿下。排名第一的是淡水區「新興國民小學」，近一年交易量 315 件，住宅均價落在 18.5 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水新興國小周邊有許多大型社區，且鄰近淡江高中、真理大學，文教風氣濃厚，屬於文教住宅區。加上附近餐飲店家林立，也有全聯、頂好可以滿足日常生活採買，公車班次也很頻繁，雖然距離輕軌稍遠，但親民的 1 字頭房價，成為吸引小資首購家庭的主要優勢。

排名二、三名的是林口區「頭湖國民小學」和三峽區「龍埔國民小學」周邊，近一年住宅成交均價分別為 28.8 萬元、31.2 萬元。陳金萍指出，同樣主打「雙語學校」的頭湖國小和龍埔國小，自創校以來幾乎是年年額滿。頭湖國小周邊以住宅規劃為主，街廓整齊、公園綠地多，距離林口國民運動中心、家樂福生活圈也不遠。雖然離捷運站有一段距離，但在明星學區、量販和住宅規劃的優勢下，受到許多家庭青睞。而龍埔國小位於三峽北大特區，當地文教氣息相當濃厚，鄰近台北大學商圈、家樂福、全聯等大型量販店，還有多座綠蔭公園提供休閒遊憩，生活、休閒機能無虞。

此外，因房價較雙北市區便宜，加上近年捷運三鶯線話題，讓該地生活、交通機能逐漸到位，因此，吸引不少從雙北市蛋黃區的新婚首購族前來購屋。

從行政區來看，淡水區及板橋區各有兩間學校入榜。淡水區除了新興國小外，另一間學校為位於淡海新市鎮的「新市國民小學」，周邊住宅均價為每坪 22.7 萬元。

熱門學區宅不只購屋需求穩定，房價保值、抗跌跟轉手性也都比較好，因此除了有設籍需求的家長外，也會吸引到不少置產民眾。但在購買學區宅仍有需留意之處，陳金萍補充，學區的劃分並非單純以距離作為標準，不是越靠近就一定會劃在該學區，而是會依照學校發展、各校容量、通學安全、班級人口等因素進行調整。家長在購屋前，可以先到教育局網站上搜尋「學區一覽表」查詢學區。