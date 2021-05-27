〈美股盤前要聞〉美國將公布首季GDP終值 美股期貨下滑

美國今日將公布第一季 GDP 終值以及上周初領失業金人數，美股期貨週四 (27 日) 下滑，道瓊期貨上漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.18%，那斯達克 100 期貨漲 0.36%。

1. Fed 副主席：未來利率會議 開始討論調整 QE 很重要

週三 (26 日) 聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，若經濟成長、就業和通膨預期特別強勁，在即將舉行的利率會議上，Fed 開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 和達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 相繼表示，Fed 應該盡早開始討論調整量化寬鬆 (QE)，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 堅稱，現在開始討論還為時過早。

奎爾斯稱，Fed 可能需要向大眾更多地溝通，希望投資者對其債券購買計畫有所預期，以避免購債計畫開始變動時，市場和美債殖利率出現任何大幅調整。

2. Nvidia Q1 獲利翻倍

Nvidia(NVDA-US) 周三 (26 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季整體營收和多項部門營收皆創新高，預期遊戲、資料中心將繼續扮演第二季持續成長的主要動能，不過下半年仍存在供應問題。

Nvidia 第一季營收創新高，資料中心業務營收也改寫歷史紀錄，受益於去年收購的資料中心公司 Mellanox 助攻以及伺服器 GPU 的需求增加。

遊戲業務營收也破紀錄，飆升 106% 至 27.6 億美元。Nvidia 表示，消費性 GeForce GPU 銷售推動第一季遊戲業務營收的成長，還出售給遊戲家用主機廠商。

Kress 說，加密貨幣挖礦也是第一季營收成長動能之一，但很難預估確切影響力，專為挖礦推出的 CMP 系列礦卡的營收為 1.55 億美元。

3. 傳特斯拉有意買晶圓代工廠保障晶片供應

周四 (27 日)，英國《金融時報》報導指出，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 將提早支付晶片費用，以解決晶片短缺問題。此外，特斯拉正與韓國、美國、台灣的供應鏈討論確保晶片供應穩定。同時傳出特斯拉也在考慮收購一家晶圓代工廠，以解決全球晶片不足的問題。

消息人士稱，特斯拉計劃將採取非產業慣例的作法，即預先付款購買晶片以確保其關鍵材料的供應穩定，同時考慮購買一家晶圓代工廠，以解決全球車用晶片短缺的問題。

消息人士指稱，這家美國電動汽車製造商正在與台灣，韓國和美國的供應鏈商討確保晶片供應的議題，購買晶圓代工廠是選擇之一。特斯拉急需車用晶片以保障全球汽車產量，而這些晶片主要在台灣和韓國製造。

4. 傳亞馬遜將設立實體藥局

商業內幕（Business Insider）周三（26 日）引述知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正考慮在美國開設實體藥局，消息傳出後，連鎖藥局 CVS(CVS-US)、Walgreens Boots Alliance(WAB-US) 以及 Rite Aid(RAD-US) 股票全面下挫。

知情人士說，亞馬遜目前還在評估中，至少需要花一年時間才可能會推出實體門市，未來亞馬遜藥局可能在波士頓、鳳凰城等幾個區域設點，另外也正與全食超市（Whole Foods）討論在店內設櫃位的計畫。

亞馬遜發言人表示，對外傳謠言與揣測不予置評，但補充說亞馬遜開設藥局的重點是讓送往家庭的醫藥物流更便捷。

5. PayPal：計畫開放加密貨幣提款

全球支付巨頭 PayPal (PYPL-US) 的區塊鏈負責人表示，計畫讓用戶可將加密貨幣提取到第三方錢包，但還不確定這一功能何時能夠推出。

PayPal 加密與數位貨幣部門副總裁 Jose Fernandez da Ponte，周三 (26 日) 在 CoinDesk 2021 年共識會議上發表談話，表示提現功能正在研發。PayPal 自 2020 年 10 月起，允許客戶購買比特幣及其他加密貨幣，但不允許將加密貨幣資產移出平台。

da Ponte 表示，公司希望使它盡可能開放，並開放給用戶選擇，以幫助他們使用想要的支付方式付款。