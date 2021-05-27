傳亞馬遜將設立實體藥局 老牌連鎖藥局皮皮剉

商業內幕（Business Insider）周三（26 日）引述知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正考慮在美國開設實體藥局，消息傳出後，連鎖藥局 CVS(CVS-US)、Walgreens Boots Alliance(WAB-US) 以及 Rite Aid(RAD-US) 股票全面下挫。

知情人士說，亞馬遜目前還在評估中，至少需要花一年時間才可能會推出實體門市，未來亞馬遜藥局可能在波士頓、鳳凰城等幾個區域設點，另外也正與全食超市（Whole Foods）討論在店內設櫃位的計畫。

亞馬遜發言人表示，對外傳謠言與揣測不予置評，但補充說亞馬遜開設藥局的重點是讓送往家庭的醫藥物流更便捷。

瑞穗銀行（Mizuho）分析師 Ann Hynes 表示，亞馬遜進軍藥局計畫並不新鮮，增加實體藥局也只不過是自然過程，連鎖藥局股拋售潮是市場反應過度。

Hynesg 說：「預估亞馬遜實體藥局將集中在旗下全食超市（Whole Foods）設點，類似目標百貨 (TGT-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 的模式。」

亞馬遜搶攻藥局市場的企圖是有跡可循的，首先是在 2018 年時收購以 7.53 億美元收購線上藥局 PillPack，奠定藥品物流配送基礎，然後在去年 11 月宣布在美國推出線上藥局，引起其他零售連鎖藥局業者如 Walgreens、CVS、Walmart 的競爭，如今打算設立實體藥局，直接表明要與老牌藥局搶市。

CVS 拒絕回應此報導，Walgreens、Rite Aid 則沒有回應。

隨著越來越多的消費者上網購買洗髮精、衛生紙等日常生活用品，CVS、Walgreens、Rite Aid 等連鎖藥局開始感受到來自亞馬遜的壓力，因此紛紛尋找其他方式提升客流量與銷售額。

CVS 在門市增設醫療諮詢服務、Walgreens 提升物流服務，讓顧客自取與配送更加便利、Rite Aid 除換上新品牌標誌外，也提供不同的商品組合吸引顧客。

亞馬遜週三股價小漲 0.19% 至每股 3,265.16 美元。