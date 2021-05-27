特斯拉FSD大升級 光芒卻遭福特電動車消息掩蓋

特斯拉 (TSLA-US) 表示，計畫將其駕駛輔助系統轉為僅依靠光學鏡頭而非雷達的模式，顯示其開發自動駕駛車的努力又更進一步。

該公司部落格一篇有關「Tesla Vision 」新系統的文章提到，「自 2021 年 5 月開始交車起，為北美市場製造的 Model 3 和 Model Y 將不再配備雷達，而是讓這些成為特斯拉首批依靠攝影鏡頭和神經網絡處理來實現自動駕駛 (Autopilot)、全自動駕駛 (FSD) 和某些活躍安全功能的車輛。」

自動駕駛 (Autopilot) 是特斯拉基本的駕駛輔助功能，大多處車廠也提供類似功能，例如自適應巡航控制和車道保持輔助功能。

特斯拉車可付費 1 萬美元升級全自動駕駛 (FSD) 功能，是更高階的駕駛輔助功能，結合軟體的攝影鏡頭宛如車輛眼睛配備了大腦。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 4 月下旬的第一季財報法說會上表示，轉向全光學系統並開發其神經網絡處理軟體是一大關鍵，這樣才能讓車輛在任何環境下安全駕駛，而週三的公告意味著特斯拉至少又通過其中一個里程碑。

其他多數車廠的自動駕駛設備都混合使用攝影鏡頭和基於雷射的雷達，以及傳統雷達。

長期來看，無論首先提供真正自動駕駛的車廠是哪一家，其股價都可能一飛衝天，特斯拉多頭則預期這一家就是特斯拉，儘管 Tesla Vision 和特斯拉最新軟體的結合仍舊無法實現真正的自動駕駛，還是需要人力操作方向盤。

從監管角度來看，新特斯拉系統可能將符合 3 級甚至 4 級自駕，到達 5 級就屬於駕駛永遠不必關注路況的等級。目前這種自動駕駛等級僅限於幾個城市中的少數計程車機器人服務。

特斯拉沒有回應關於其更新版 FSD 等級為何的置評請求。

特斯拉週三上漲 14.44 美元或 2.39%，收 619.13 美元。然而，早盤特斯拉對該消息反應不大，僅約上漲 0.5%，或許是遭福特 (F-US) 宣布的電動車計畫而掩蓋其光芒。

福特週三宣布，含電池開發在內，未來 4 年內將加碼電動車研發支出至 300 億美元，並預計到 2030 年前，其全電動車佔總汽車銷量比重將達 40%，意味著特斯拉將面臨更多市場競爭。消息激勵福特股價大漲 8.51%，刷下 52 週新高點。

不斷加劇的競爭一直是 2021 年拖累特斯拉股票的因素之一，使其今年迄今下跌約 15％，部分原因就是傳統車廠持續砸錢邁向電動車。此外，利率上升挫傷了特斯拉這一類高成長、高估值企業，全球汽車晶片短缺也限制車輛的生產，並提高車廠所需的成本。

特斯拉今年的低迷和去年形成鮮明對比，因為去年特斯拉股價漲逾 740%，而去年股價下跌約 5% 的福特則在今年揚眉吐氣，今年迄今上漲 50% 以上，打敗廣泛市場的同比收益。