〈財報〉Nvidia Q1獲利翻倍 營收再創新高 Q2會更好

Nvidia(NVDA-US) 周三 (26 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季整體營收和多項部門營收皆創新高，預期遊戲、資料中心將繼續扮演第二季持續成長的主要動能，不過下半年仍存在供應問題。

2022 會計年度 Q2 財測與展望：

營收 63 億美元，上下浮動 2%，高於分析師預期的 54.7 億美元

毛利率分別為 64.6%(GAAP) 和 66.5%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點。

營業費用分別約為 17.6 億美元 (GAAP) 和 12.6 億美元 (Non-GAAP)

Nvidia 創辦人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 於財報聲明中表示 ，隨著 Nvidia AI 晶片採用率持續增加，資料中心業務將繼續成長。RTX 系列重塑圖形運算市場，並正在推動遊戲、設計領域的升級。

黃仁勳表示，OEM 合作夥伴端正出現史上最大筆電升級潮，而這些筆電都搭載 Nvidia 的設備。此外，Nvidia 的運算平台在各行各業正加速普及。

財務長 Colette Kress 於電話會議中表示，受惠於運算與網通需求，資料中心將優於第一季。遊戲則由 Geforce GPU 以及加密貨幣挖礦需求帶動，其中第二季相關礦卡銷售額預計約為 4 億美元。

GPU 需求成長主要來自遊戲和學生需求，預計這個強勁的升級周期將延續至年底。不過下半年供應問題仍存在。至於安謀 (Arm) 收購案則有望在 2022 財年完成。

周三 Nvidia 上漲 0.33%，以每股 628 美元作收，盤後公布財報後下跌 0.73% 至 623.4 美元。

Q1 (截至 5/2)Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 56.6 億美元，年增 84%，優於 FactSet 調查分析師預期的 54 億美元

稀釋後 EPS 報 3.66 美元，年增 103%，高於 FactSet 調查分析師預期的 3.29 美元

毛利率 66.2%，季增 1.3%，年增 0.4%

淨利報 23.13 億美元，年增 107%

營收以業務拆分:

遊戲：27.6 億美元，季增 11%，年增 106%，優於 FactSet 調查分析師預期的 27.2 億美元

資料中心：20.5 億美元，年增 79%，優於 FactSet 預期的 20 億美元

專業視覺化：3.72 億美元，年增 21%

車用：1.54 億美元，年減 1%

Nvidia 第一季營收創新高，資料中心業務營收也改寫歷史新高，受益於去年收購的資料中心公司 Mellanox 助攻以及伺服器 GPU 的需求增加。

黃仁勳表示：「Mellanox 的表現超乎預期，並將 Nvidia 轉變為資料中心規模的運算公司。我們計劃透過收購 Arm 持續取得進展，這將加速 Arm 生態系統的創新和成長。」

遊戲業務營收也破紀錄，飆升 106% 至 27.6 億美元。Nvidia 表示，消費性 GeForce GPU 銷售推動第一季遊戲業務營收的成長，還出售給遊戲家用主機廠商。

Kress 說，加密貨幣挖礦也是第一季營收成長動能之一，但很難預估確切影響力，專為挖礦推出的 CMP 系列礦卡的營收為 1.55 億美元。

Nvidia 在第一季支付 9900 萬美元的現金股利。7 月 1 日將發放下一季度現金股利，每股發放 0.16 美元。另外，Nvidia 上周宣布 1 股拆 4 股的股票分割計畫，預計將於 7 月 19 日執行，法定普通股的數量也會從 20 億增加到 40 億。