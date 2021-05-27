英媒：Nissan將於英國桑德蘭建全新電池工廠

日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 計畫在英國興建電動車用電池的大型工廠，背後原因很可能與英國政府計畫在 2030 年禁止販售使用汽柴油燃料的新車有關。

26 日的電子版《日本經濟新聞》引述英國《金融時報》報導指出，日產的全新電池工廠將落腳英格蘭東北部的桑德蘭 (Sunderland)，該公司在當地的汽車組裝廠生產 LEAF 電動車。全新電池工廠的營運將由中國企業遠景 AESC(Envision AESC) 負責，日產與當地政府進行溝通、希望能獲得財政上的支援。

英國日產在 26 日接受日本經濟新聞採訪時表示，「桑德蘭工廠從 2013 年開始生產電動車及電池，一直以來對電動車的市場發展有帶來相當大貢獻。為了達成碳中和目標、日產會在全球推動汽車的電動化，不過在這個時間點還沒有全新計畫能夠對外宣布。」

英國政府即將在 2021 年 11 月舉辦「聯合國氣候變化綱要公約」第 26 屆締約方大會 (UNFCCC COP26)，已經陸續提出與環境問題相關的因應對策。英國打出「綠色產業革命」的口號，積極推動汽車電動化與再生能源的發展，目標在 2030 年禁止販售汽柴油新車。

為因應電動車相關的龐大電池需求，巨型工廠的興建計畫應運而生。例如新創企業 Britishvolt 的巨型工廠，就計畫在 2023 年的年底之前開始生產鋰電池。