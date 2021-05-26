日本4月車用多媒體出貨額年增64% 電子零件短缺成隱憂

2021 年 4 月日本國內的車用多媒體影音裝置 (AVC) 出貨額、報年增 64% 至 562 億日圓。新車及中古車市場的銷售暢旺，車用電子裝置的銷量也隨之上揚。然而，有部分電子零件出現短缺，有些店家也遇上無貨可賣的問題。

根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週三 (26 日) 公布的統計數據，日本 2021 年 4 月的車用多媒體影音裝置的出貨台數年增 46%，汽車導航裝置的出貨台數亦出現年增 31% 的大幅增長。

由於中古車的銷售暢旺，許多車主也花錢來為愛車添購全新影音產品。加上嚴峻的疫情發展，許多日本民眾也因而捨棄大眾運輸工具、改為自己開車，都讓日本的汽車市場發展熱絡。

雖然日本汽車相關市場一片熱絡，不過半導體的短缺問題也成為背後隱憂。就有汽車用品量販店的員工表示，有許多的汽車導航機種都出現缺貨現象，詢問廠商之後也無法得知確切的交貨日期。部分不願等待的客人，也轉而改買功能相近的機種。

日本車用多媒體影音裝置生產商 JVC Kenwood(6632-JP) 的財務長向日本媒體透露，因零件不足所導致的供貨短缺問題，應該還會持續到 6 月左右。汽車導航上頭使用的加速度感應器、以及微控制器 (MCU) 等零件有發生短缺問題。

JEITA 也在同 (26) 日公布了日本國內 4 月的整體黑色家電出貨額、報年增 39% 至 1136 億日圓。50 吋以上的大型電視銷售暢旺、出貨台數年增 57%。4K 電視的出貨台數也出現年增 43% 的好成績。