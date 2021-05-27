【Wen姐筆記】MSCI季調連9降 提防尾盤爆量校正回歸

台股自新冠肺炎本土疫情爆發，升級 3 級警戒以來，台股加權指數自低檔強彈逾 1500 點，加權指數昨日也收過月線，以 16643.69 點作收，成交值縮至 4297 億元。而這段拉抬，今天又碰上重頭戲，MSCI 季度調整將於今天盤後生效，而台股權重再度遭到調降，如以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股已是連 9 度被調降。今日台股最後一盤必然爆量，同時也得提防指數與權值股遭到外資被動式資金「校正回歸」! 台股多方能否續航，觀察重點仍為 16555 點。關鍵點位仍為 16486、16588 與 16653 點。

台股短多要維持控盤權，16500 城池成為最重要的防守據點，兩端哨站為 16486 與 16520 點。如能挺住 16555 點，多頭還有機再衝高，續往 16600 點與 16653 點挺進，16600 點兩端哨站為 16588 與 16633 點。闖過之後下一站為 16700 點，兩端哨站為 16688 與 16722 點。如能挺進 16747 與 16777 點，多頭仍有企圖劍指 17000 點! 16800 點北端哨站為 16823，如能進入 16853 點，則再次取得 17000 挑戰權門票!

不過如台股再度出現校正回歸，16486 點未能挺住，需提防回測 16444 與 16400 點城池， 16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，如棄守要再度反攻季線與月線，難度恐加高! 如再棄守 16355 點，本波反彈恐將正式告一段落，再次回到 16200 至 16300 點區間，需留意 16251 點重要據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16333 點，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點。

除了本土疫情每日新增確診數，校正回歸的數字，更令民眾憂心，這些延遲被通知確診者，回歸的天數愈長，社區感染擴散的風險恐愈高! 在台灣未能儘速將疫苗施打率達到安全的覆蓋率之前，最有效的防疫工具，只能靠全民的自我防疫努力!

如與本土疫情爆發前後台股的驚濤駭浪相比，今日的 MSCI 甩尾大戲已經不算什麼，不過目前的台股位置，剛好在多空疆域角力的十字路口，更需明辨個股的多空位階，投資人還是得留意，以免又被當成韭菜!

MSCI（明晟）公布半年度調整結果，將陽明海運（2609）納入 MSCI 全球標準型指數，剔除群光（2385）、興富發（2542）2 檔。

台股在全球小型指數新增 29 檔個股，包括先進光、安普新、晶心科、亞聚、長華、群光、春源、金居、順達、台康生技、精英、漢磊、長聖、第一銅、天鈺、敦泰、精成科。

全球小型指數其他新增個股包括興富發、大銀微系統、聯陽、嘉里大榮、金麗科、松翰、凌陽、台達化、光罩、同致、合勤控、威鋒電子。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)