疫苗是關鍵！亞洲防疫排名輸歐美 台灣以目前接種速度估6年才免疫

彭博公布全球 5 月防疫排名，台灣名次從上個月的第 5 名掉到第 15 名，新加坡也倒退一位，歐美國家名次顯著上升，凸顯亞洲國家疫苗接種率低落的衝擊。彭博並指出，如果台灣目前疫苗接種速度不變，需要六年才能實現群體免疫。

根據最新排行，台灣和日本雙雙跌出前 10 名，東南亞和南亞排名倒退。紐西蘭重返第 1 名，最近疫情升溫的新加坡退居第 2。

彭博指出，紐西蘭雖然回到 4 月為止五度蟬聯的防疫冠軍，但該國人口迄今僅 5% 接種疫苗，面臨和其他亞洲防疫優等生同樣的脆弱處境。

大規模施打疫苗的歐美國家排名頗有斬獲，英國躍升七位至第 11 名，美國現在排第 13 名，法國、捷克、波蘭排名也有兩位數進展。

彭博指出，新加坡和台灣正積極對抗疫情、重啟防疫封鎖，相較之下，部分染疫人數仍多的西方國家卻已經展開重啟。愈來愈多國家接受新冠肺炎 (COVID) 為「地方性流行病」(endemic)，可能成為這些堅守「零容忍政策」經濟體的「致命傷」，例如台、星、澳洲、中國和香港。

亞洲各國免疫時間表

彭博統計，按照台灣目前疫苗施打的速度，要花上六年才能實現免疫 (也就是讓 75% 人口接種疫苗)，越南甚至要花上 10 年。中國、新加坡和香港相對快速，不到一年有機會實現免疫。

亞洲可望實現免疫的時間表。來源: Bloomberg

彭博的「防疫韌性排行榜」以 10 項指標捕捉各國抗疫表現，包括疫苗施打、檢測率和致死率等，呈現社會和經濟受影響程度的差異。此評比每個月發布一次，對象為疫情爆發前產值超過 2000 億美元的經濟體。

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