美通膨憂慮減 美元貶 人民幣中間價調升125基點

市場對於美國通膨的擔憂減輕，美國公債殖利率下滑，美元拉回到近 4 個月低檔盤整，帶動周二 (25 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 125 基點，報 1 美元兌 6.4283 人民幣。

不過較離岸人民幣收盤強升逾 200 基點相比，中國官方今日調升幅度明顯縮小，似乎有意控制人民幣升值走勢。

美國多位聯準會官員同聲表態指稱，隨著新冠疫情消退和被壓抑的需求釋放，供應瓶頸在未來幾個月內推升物價並不意外，但物價上漲只是暫時性的。

在人民幣創下近三年的最點後，人民幣匯率引起中國金融部門極大關注。中國國務院金融穩定發展委員會和中國人行在三天之內先後「點名」人民幣匯率。

業界認為中國主管機關是在向市場傳遞出一種信號，重視與市場溝通和維持一定的管理浮動匯率仍是中國人行的重要工作，人行不會放任人民幣匯率不管。

短期來看中國銀行認為，下半年支撐人民幣匯率的中國國內積極因素將繼續發揮作用，但外在市場的不確定性將導致人民幣更多呈現雙向波動、大幅震盪的特色。

此外，招商銀行針對人民幣匯率走勢分析指出，國際匯市的動向對人民幣匯率仍起到關鍵作用，如果美元能夠守穩在 90 大關，那麼 1 美元兌 6.4 人民幣一帶的阻力將繼續有效。如果美元指數失守 90 關卡確立，人民幣將會被動走升，6.4 大關並不一定是升不破的。

今日早盤離岸人民幣一度升破 1 美元兌 6.4 人民幣大關，來到 6.3962。不過在中國外匯交易中心有意控制人民幣升幅之下，離岸人民幣再度貶回至平盤附近震盪整理。

截至上午 10:17 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4081 人民幣，貶值 4 基點。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4115 人民幣，升值 78 基點，升幅 0.12%。

