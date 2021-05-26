〈紐約匯市〉Fed官員淡化通膨疑慮 美元貶 中國干預人民幣漲勢

美國聯準會 (Fed) 官員談話支持政策不變，淡化通膨壓力，美國公債殖利率下降到數周新低，美元兌主要貨幣周二 (25 日) 延續最近兩個月以來的跌勢。人民幣受關注，中國人民銀行官員宣布穩定人民幣匯率幾天後，據悉中國國有銀行已在公開市場買入美元並賣出人民幣。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.2%，報 89.646，稍早一度跌至 89.533，為 1 月 7 日以來最低。

歐元兌美元尾盤升 0.3% 至 1.2253 美元，回到 1 月水準。

策略師曾表示，在市場看到更強勁的美國經濟數據和美國利率攀升之前，美元兌多數貨幣可能疲軟。美國周五將公布 4 月核心個人所得支出（PCE）價格指數。

美國 10 年期公債殖利率午盤一度低至 1.56%。加拿大帝國商業銀行 (CIBC)G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 表示，Fed 官員的發言正在壓低美國公債殖利率，維持美元走軟的說法。

Fed 官員周二繼續發表鴿派言論。Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周二表示，目前沒有必要倉促談論縮減購債，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論減碼量化寬鬆 (QE)，但具體開始討論的時間將取決於一系列的經濟數據。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）重申，美國經濟很強勁，但討論收緊政策時機過早，Fed 只是「討論了何時討論減碼購債」。

此外，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）表示，最近的通膨數據僅反映疫情過後「相對物價水準的突然調整」。

在岸人民幣兌美元在周二早盤一度升抵 6.4016 元、為 2018 年以來最高，隨即傳出中國國有銀行買入買溫以抑制人民幣的升勢。四名消息人士透露，中國國有銀行在亞洲午盤約以 6.4 元的價格買進美元，設法為這輪由離岸人民幣引領的漲勢降溫。

儘管國有銀行出手干預、人民幣中間價低於預期，在岸人民幣仍報 6.4030，是 2018 年 6 月以來的最高水準。

消息人士說，中國國有銀行試圖阻止在岸人民幣兌美元升破 6.4 這個重要心理關卡，但升破此關卡只是時間早晚的問題。

英鎊兌美元持平在 1.4149 美元，似乎無法突破 1.42 美元關卡。

英鎊兌美元自 4 月以來已上漲約 2%，交易員和分析師表示，需要看到更多有關英國經濟強勢的證據，英鎊才能回到 2 月觸及的 1.4240 美元今年高點。

比特幣和以太幣 (ETH) 紐約午盤下跌，跌幅約 3%。

截至周三 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：