〈陸港盤後〉外資買超創新高 股匯雙漲A股勁揚逾2%

周二（25 日）A 股三大指數開高走高，證券、銀行、白酒類股大漲，大盤在半小時就已上漲逾 1%，隨後外資湧現買盤，刺激指數持續走揚。今日外資買超逾人民幣 217 億元，刷新單日買超新高。

成交量能同樣大爆發，突破人民幣 1 兆元大關，達人民幣 1.006 兆元，較前一個交易日勁揚 20%。另一方面，人民幣也出現強升，在早盤震盪後，人民幣開始走升一度連續升破 6.4、6.39 兩道關卡，來到 1 美元 6.388 人民幣，反應出股匯雙漲的強勢格局。

港股方面，美股科技股漲勢強勁，帶動港股科技股走勢，恒指在利多刺激下開高。隨後 A 股漲幅擴大，港股也逐步走升，終場收在今日最高點。

科技類股中，小米（1810-HK）因重新納入富時指數，帶動大漲 3.8%，此外小米明日將公布第一季業績。其它科技類股方面，舜宇（2382-HK）勁揚 3.5%、中芯國際（981-HK）上漲 2.2%、美團（3690-HK）上漲 1.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 2.4%，報 3581.34 點；科創 50 指數勁揚 2.95%，報 1370.12 點；深證成指上揚 2.34%，報 14846.45 點；創業板指走升 2.79%，報 3227.36 點。

恒生指數上漲 1.75%，報 28910.86 點、恒生科技指數上漲 1.62%，報 8004.37 點，突破 8000 點關卡。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 217.23 億元，其中滬股通買超人民幣 168.12 億元，深股通買超人民幣 48.11 億元。

法人觀點

國泰君安證券認為，上證在 3300 點～3500 點持續盤整約三個月，在突破 3500 點後上證震盪行情不會太久，後勢指數將是震盪走升的格局，並有機會挑戰 4000 點大關。目前 A 股風險偏好基本保持穩定，風險偏好仍處中低位置，因此仍是有利於權值股，因此不看好高風險特性的中小市值公司後勢發展。

