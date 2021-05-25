中鋼協：未來鋼價難以持續大幅上漲

在中國五大部委聯合約談中國鋼鐵、銅、鋁等產業製造商，及相關產業協會後，中國鋼鐵工業協會發出研究報告表示，今年後期受到預期下滑和中國主管機關加強監管等影響，鋼材價格可望在回檔後逐步趨穩。整體而言今年鋼價將前高後低。

中國鋼鐵工業協會指出，今年以來，中國經濟持續穩定復甦，鋼材需求明顯增加，其中建築業成長 49%，製造業成長 44%。而國際市場則是全球製造業 PMI 不斷好轉，4 月份 PMI 達到 57.1%，連續 12 個月位於 50% 以上，這帶起一波鋼鐵需求潮。

而進入 5 月份，受國際原物料商品價格上漲、全球流動性寬鬆及市場預期上升的影響，五一長假後鋼材報價漲幅進一步擴大。

不過來到 5 月第三週，中國鋼材價格已經大幅下滑，而下半年受到供需兩端下滑和中國主管機關擴大監管的影響下，鋼材價格可望在這波修正後逐步回穩。

(圖片: AFP)

中國鋼鐵工業協會表示，從供給端情況來看，鋼鐵去產能、粗鋼產量壓減及環保督查等工作的即將展開，後期粗鋼產量難以大幅成長。從需求端來看，由於 4 月份以來鋼材價格漲速快、漲幅高，造船、家電等下游產業難以承受鋼價持續高檔盤整，這將使後期鋼價難以持續大幅上揚。

此外，中國鋼鐵工業協會提到後勢兩大因素也將左右鋼價走勢，一是鐵礦砂報價居高不下，今年截至 5 月 19 日為止，鐵礦砂價格比去年底上漲 32%，漲幅超過鋼價漲幅，使得企業成本壓力大增，恐影響企業生產意願。

二是進出口財稅政策開始實施，取消大部份鋼材出口退，此舉有利於鋼鐵進口，而對於市場的影響開始漸漸發酵。

