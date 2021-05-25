【富蘭克林華美】原物料報價降溫，消費類股反彈

摘要: 先前市場擔憂上游原物料價格狂漲，會出現通膨問題，影響下游產品報價，目前看來，上游報價有降溫趨勢，對通膨問題或有解決，因此今日由消費與食品類股反彈領漲，建議可長期佈局中國股市。

中國滬深 300 指數告別 4 月初以來反覆整理格局，今日滬深 300 指數上漲 3.16%，收在 5318.48 點，無獨有偶，創業板指數同樣上漲 2.79%，收在 3227.36。富蘭克林華美投信認為，先前市場擔憂上游原物料價格狂漲，會出現通膨問題，影響下游產品報價，目前看來，上游報價有降溫趨勢，對此問題或有解決，故今日由消費與食品類股反彈領漲，建議不妨長期佈局中國股市。

由於去年新冠疫情的爆發，加上國際電動車持續火熱，新科技推升對於使用新能源如鋰電池、鋰礦與銅礦類的需求上升，造成供給端的上游報價持續飆升，導致市場擔心今年上游原物料價格上漲，將轉嫁到下游產品報價推升、使物價指數 CPI 標高，也拖累相關消費類股的表現。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，由今日盤勢分析，主要影響指數反彈的因素，為上游原物料報價的價格看來有降溫的趨勢，一旦原物料報價下滑，反而對終端產品與零售銷售市場有利，可帶動消費需求，故今日食品與消費類股票走揚，股價表現強勁。

然進一步觀察，蘇士勛分析，股市今日漲幅較大的行業別有: 旅遊綜合、飲料製造、航空設備、證券與保險業，漲幅有 3.95%~5.65% 不等，先前由於受擔憂通膨增溫的影響，股價備受壓抑，但目前看來，經過政府調節，上游原物料報價有回軟的跡象，嘉惠下游消費族群。

綜觀今年，蘇士勛認為，儘管仍存在內外市場不確定性，但整體流動性應控制在寬鬆的狀態，中國甩開新冠肺炎的干擾後，雖內需消費動能偏弱，但核心消費指數 CPI 回升，仍在低檔區間，而與美國的貿易搏鬥亦仍存在，製造業景氣也有好轉但尚未完全恢復，中國政府降低貨幣供給 M2 雖是客觀事實，但大動作收緊流動性機率是小的，故仍不需太擔心。

總結以上，若以中國股市的今年表現而言，相較全球市場仍屬中位水準，本益比也較前十大國際指數低，算相對便宜，針對中國市場能有多好的表現各機構仍具不同表述，但基本上中國充滿增量活水資金這點，短期內仍很確定的，因此，富蘭克林華美投信認為，仍持續看好中國股市表現，也建議投資人不應空手，反而可以利用這機會，定期 (不) 定額中長期佈局中國相關基金。

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