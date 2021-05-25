全球ESG資產規模到2036年有望大增4倍

美國拜登政府接連的振興方案帶動通膨預期，但股市與就業情況出現波動，美債殖利率持平，2021 年 4 月份投資級與高收益 ESG 債券 * 普遍上揚。此外，股市持續創高但走勢震盪、尤其是科技股波動較大，不過金融與消費等景氣循環類股走揚，ESG 股市 ** 整體收漲。

柏瑞投信 2021 年 4 月「洞悉 ESG」報告指出，經濟學家持續上修美國第 1 季、第 2 季的 GDP 成長預期到 5.4% 與 8.1%。儘管 4 月消費者物價指數（CPI）因基期效應短暫攀升，但美國聯準會 (Fed) 仍重申此為短暫現象，目前並非談論縮減寬鬆的時機，美債殖利率走勢亦漸趨穩定，吸引資金持續流入 ESG 股債跟 ETF。

柏瑞投信表示，永續投資已蔚為潮流，資產管理機構如主權基金、保險與共同基金正提高 ESG 資產比重，以符合民眾期待。由於投資人重視程度提高，尤其是千禧世代（1980-1990 年生）、女性與高資產客戶，預計帶動全球 ESG 資產規模出現倍數成長。

ESG 企業獲利成長動能強勁

根據德意志銀行估計，全球資產包含 ESG 的代操投資，將於 2036 年大幅成長至 160 兆美元，若與 2018 年約 30 兆美元規模相比，成長幅度高達 433％。研究機構也預估，屆時將有近 100% 的基金管理，會將 ESG 納入投資流程，這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長，也將大幅改變資產管理的樣貌。

另方面，4 月份 ESG 債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被調降家數，顯示超寬鬆環境仍有利於企業基本面改善。根據 Bloomberg 預估，ESG 企業獲利展望樂觀，今年第二、第三季盈餘料將維持高成長率。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘表示，在投資人對優質收益需求驅動下，4 月份 ESG 債券市場供給增加。4 月全球公債殖利率回落，全球 ESG 投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現下滑，不過 ESG 債券殖利率多位居今年來高位，相對具有投資價值。

至於 ESG 股票方面，在政策支撐、企業獲利持續改善下，ESG 股票料將還能享有更為充沛的資金動能。此外，MSCI 的研究顯示，ESG 分數較高的企業，擁有較好的獲利能力、以及較低資本成本的優勢。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘指出，截至 4 月底，基金資產配置為投資級債 36.01%、高收益債 26.34%、股票 30.57%。投組產業配置以金融業為主，占比為 29.82%，自主消費次之，比重為 14.10%。不過，所有配置將隨市況而改變，並須留意 ESG 股債市場仍有波動風險。

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/5。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 投資級 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球企業債券社會責任指數 (投資等級)、彭博巴克萊全球綠色債券指數 (投資等級)。高收益 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球高收益債券社會責任指數。本文所提及 ESG 投資級債、ESG 高收益債之價格、殖利率、利差，皆以上述指數為例。上述指數 2021 年 4 月表現分別為 0.7%、-0.2% 跟 1.5%。非本基金績效指標。

**ESG 股市指的是 MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數。2021 年 4 月表現為 4.1%。非本基金績效指標。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

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人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110160)