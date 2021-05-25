5G+電動車「疫」外加速 00881定期定額超過33萬人

受到新冠肺炎本土病例大增影響，台股陷入劇烈震盪，在全民抗疫大作戰之際，加速 5G、電動車產業的發展，相關 ETF 逢拉回也備受矚目，其中，以國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 表現最為亮眼，定期定額人數已超過 33 萬人。

隨著防疫警戒升級，居家辦公、遠距學習成為生活日常，視訊串流、通話量提升，Wi-Fi 與行動寬頻使用時間大增，都加速 5G 產業的發展。

觀察近日台股盤面表現，截至上週，5G 相關 ETF 中，國泰台灣 5G+ ETF 今年以來報酬率達 10.20%，漲幅除了優於加權指數上漲約 9.39% 的成績，也是國內 5G 主題 ETF 中唯一有配息者，半年配的機制有利規劃二代健保，亦可作為下檔保護，讓投資人不僅領息，還可賺價差。

不只如此，00881 除了囊括一籃子台灣 5G 供應鏈大廠，其中成分股更有高達 9 成為電動車概念股，可謂是最純「5G + 電動車」主題型的台股 ETF，因此備受投資人喜愛。

整體來說，00881 成分股涵蓋「半導體」、「5G 網通及關鍵零組件」和「電動車」等具高成長性的產業。

根據臺灣證券交易所定期定額交易戶數統計排行資料顯示，成立不到半年的 00881 已衝至第五名，主要是因為一張還不到 2 萬元，是許多小資族存股的首選，受益人數已經超過 33 萬人。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇建議，投資人透過定期定額持續布局 00881，拉長戰線，參與未來十年主流大趨勢；亦可藉近期股市拉回修正之際，逢低加碼，掌握下半年電子旺季成長機會。