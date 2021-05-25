中壽Q1投報率4.41% 將逢低錢進台股兩大族群

中國人壽 (2823-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，首季積極實現股債資本利得，第一季投資報酬率 4.41%，中壽總經理黃淑芬表示，台股殖利率還是很高，中壽會瞄準高殖利率價值股、低評價成長股，伺機逢低布局台股。

中壽前 4 月累積稅後純益已達 125 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.65 元，ROE 高達 21.73%，創歷史新高；同時負債成本已下降至 2.99%，黃淑芬表示，此為國內大型壽險業者首見低於 3% 水準，長期維持正利差。在穩健財務結構的奠基下，中壽董事會也已經通過，每股擬發放現金股利 0.4 元、股票股利 0.4 元。

中壽截至第一季，國內股票部位攀升至 1809 億元，占比 8.6%，單季大增台股持股 212 億元，談到未來的投資策略，黃淑芬表示，台股殖利率還是很高，中壽仍會持續加碼台股，選股策略瞄準高殖利率價值股、低評價成長股。

黃淑芬進一步指出，美國下半年可能開始討論寬鬆貨幣政策 (QE) 的縮表，利率可能緩步走升，中壽適時調整投資部位，在未來利率上揚時，持續加碼美國固定收益資產，以提升經常性收益率。

黃淑芬表示，預估短期內美國還不會升息，因此傳統避險工具成本將維持低檔，會提高傳統換匯避險 (CS) 的比重，以降低中壽避險成本。中壽第一季底避險成本為 1.49%，為 2017 年來首見低於 1.5% 以下的低檔水準。

中壽今天也公布去年度隱含價值為新台幣 3576 億元，年成長 15.8%，每股隱含價值 75.6 元。中壽說明，去年主要是因為淨值成長，調整後淨值達 1438 億元，年增加 17.5%，扣除資金成本後，新契約價值達 226 億元，帶動公司價值持續成長，才讓隱含價值大舉提升。

除獲利表現亮眼外，保費動能持續推升，中壽今年首季初年度保費收入約 259 億元，較去年同期成長 63%，且持續轉向利潤較高的外幣商品，傳統型外幣新契約保費收入達 191 億元，較去年同期成長 80%。

此外，中壽亦持續聚焦高價值型商品，今年前 4 月保障型保費較去年同期成長 70%，保障型商品銷售量明顯提升，帶動公司價值穩定成長。黃淑芬表示，未來會持續聚焦兩大主軸，高價值貢獻的分期繳商品包括：傷害險和健康險。

談到疫情，黃淑芬表示，中壽已有 85% 人力進行居家辦公，會努力往 90% 推動，希望降低人員流動，一起平安度過疫情。