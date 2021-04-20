00881首次成分股調整 新納入3檔電動車概念股

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 掛牌以來打破多項台股 ETF 紀錄，目前為規模最大、投資人數第二多的台股 ETF，今 (20) 日迎來該檔 ETF 首次的成分股調整，新納入 3 檔電動車概念股，並於今天盤後生效。

00881 在今年第一季奪下科技主題 ETF 績效冠軍，彰顯 5G、電動車產業加速發酵的趨勢，根據集保結算所資料，截至上週五 (4/16) 受益人數已逾 32.3 萬人，投資人數為台灣 ETF 中第二多，規模更逼近新台幣 390 億元，為規模最大的台股 ETF。

00881 依公開說明書所載的指數股票型基金應再續明的事項中，定期與不定期標的指數調整之投資組合管理，配合追蹤標的指數臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G + 通訊指數進行指數成分股調整，今天 00881 宣布新增佳世達、信邦、南電，刪除華通、玉晶光、頎邦，並於 2021 年 4 月 20 日收盤後生效。

國泰投信表示，本次成分股調整，納入 3 檔電動車、自駕車技術及關鍵零組件龍頭股，包括：1. 佳世達：在自駕車商機中扮演神經網路的智慧車輛管理系統領導廠、全方位電子代工龍頭；2. 信邦：已打入美、歐系前兩大充電站業者，具有世界地位的研發設計力及高度專業客製化充電設備廠；3. 南電：居全球第三大載板龍頭廠，受惠電動車用 PCB、ABF 載板持續供不應求，及 AI、5G、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等趨勢成型而推升的產能需求。

國泰投信表示，5G 及電動車不僅是 2021 年投資的主旋律，也是未來黃金十年的產業變革大趨勢，原本的成分股涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外，還納入鴻海、廣達等「電動車產業鏈」概念股，此次調整新增 3 檔電動車概念股後，00881 目前已逾 9 成的持股為電動車概念產業，等於同時受惠於台灣 5G 及電動車兩大商機的台股 ETF。