高盛：油價上漲的條件仍在 未來幾個月將突破每桶80美元

國際油價上周下跌，因投資者擔心伊朗核協議談判獲得進展的跡象，可能最終推動更多供應進入市場。但高盛在最新的報告中，淡化了此一影響，並預估油價在幾個月內站上 80 美元。

高盛大宗商品策略師 Damien Courvalin 在周日的報告指出，對於伊朗進入市場的影響，以及對未來需求的低估，造成市場過於悲觀。

在伊朗部分，高盛認為，儘管有評論表明，談判確實取得了重大進展，但目前看來，時間表仍然不確定，就算有實質進展，這到美國解除石油制裁也可能滯後，同時，重啟的規模還可能受到限制。

油價走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

更重要的在於需求，高盛表示，先進國家交通和旅行的復甦有望超出預期，這有助於抵消疫情近期對南亞和拉丁美洲需求的打擊。

高盛強調，隨著疫苗接種加速和封鎖逐步解除，美國和歐洲的旅行迅速成長，貨運和工業活動也激增。

至於供應，高盛下調了對非 OPEC 聯盟產量的預測，不僅是因為有些生產活動仍然處於低迷狀態，而且頁岩油的產量反彈低於預期。高盛估算，全球在 2021 年第 2 季的供應為每日短缺 180 萬桶。

高盛認為，綜合來看，由於供應缺乏彈性，而且疫苗帶動需求大量成長，因此，油價上漲的理由仍然完好無損。

伊朗可能影響 (圖表取自 Zero Hedge)

Courvalin 估算，即使伊朗將在 7 月積極地重啟原油生產，2021 年第四季油價仍將到達每桶 80 美元，要是伊朗在 10 月份才能重啟生產，那麼今年夏天就可能突破 80 美元關卡。