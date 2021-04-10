油價喘息還是走下坡？分析師﹔留意此走勢

在經歷 2021 開年急劇漲勢後，石油價格近期有所喘息，但油價仍可望守住今年迄今的漲幅，倘若守不住，恐怕就麻煩了。

今年迄今原油價格漲逾 20%，近期 WTI 原油期貨約莫每桶 59 美元，係因新冠疫苗接種導引出經濟重啟，同時數兆美元的財政刺激措施帶來了積累的需求，這些推動了消費者和企業對石油和天然氣的需求。

然而，近期原油降溫，已自 3 月初達到的高點下降 10%，當時糕點約每桶 66 美元，為 2018 年 9 月以降最高點。近期原油在約莫 57 美元至 66 美元區間反彈。

一旦原油跌破 60 美元，就會傾向走高，「只要需求預期不要大幅度惡化，原油應該就能就能在 55 至 59 這一段找到支撐力。」Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 報告上寫道。

Essaye 對原油給予中性建議。另一份報告，RBC 預期今年平均石油價格為每桶 63 美元，約較現行油價高出 6%。

確實， 需求隨著經濟復甦而嗡嗡作響，疫苗接種人數越多，經濟重啟的程度就越高，且得益於就業市場的反彈和刺激措施，家庭儲蓄的增加，GDP 成長預期已經上升至 7% 以上。

可以肯定的是，經濟衝擊可能會大幅壓低石油價格，Essaye 建議交易者密切關注任何邁向 50 美元低位的下行走勢，因為這表明市場對全球經濟復甦的樂觀情緒下降，而這樣的情緒改變會對許多資產帶來麻煩。

S&P 500 指數今年迄今上漲 9.9%。