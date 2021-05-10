美國宣布多州緊急狀態 因輸油管仍無法運作 油價續漲

美國政府當地時間周日 (9 日) 宣布多州進入緊急狀態，暫時取消公路運油限制，以減輕輸油管關閉影響。先前由於遭受網路襲擊，美國一條主要輸油管道關閉，造成人們擔心供應短缺。

美國汽油期貨及原油期貨均因消息面跳漲，汽油期貨上漲 2%，至每加侖 2.168 美元，WTI 期貨上漲 56 美分至每桶 65.46 美元。布蘭特原油交易價格為每桶 68.95 美元，上漲 65 美分，漲幅均約 0.85%。

這次能源運輸出問題的主因，在於上周五晚，美國最大油氣管道運營 Colonial Pipeline，因遭到勒索軟體攻擊而關閉運營，其輸油管線長達 5500 英里 (約 8850 公里)，致使美國東海岸的天然氣和柴油供應受到影響。

Colonial 的管網從美國墨西哥灣沿岸的煉油帶向東海岸輸送汽油、柴油和航空燃料，每天可從休士頓向遠到北卡羅來納州輸送約 250 萬桶，另可向紐約輸送 90 萬桶。

Colonial Pipelin 周六發布聲明，表示在遭到攻擊後，該公司主動使系統下線以控制所受的威脅，因此暫停了管道作業。這家公司表示正在努力恢復運營，但沒有給出重啟的時間表。

直到周日，Colonial Pipelin 表示，有一小部分連結卸油碼頭與供油設施管線已重啟運作，但主要四條管線仍無法使用。

這家公司稱，只有在安全並完全符合所有聯邦法規的批准後，才能將整個系統恢復運作。