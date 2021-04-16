WoodMac：若實現巴黎協定目標 2050年前油價恐跌至每桶10美元

能源諮詢機構 Wood Mackenzie 周四 (15 日) 表示，一旦全球成功實現能源市場電氣化，並達成《巴黎協定》目標，油價恐陷入「終極跌勢」，並在 2050 年前跌至每桶 10 美元。

Wood Mackenzie 於報告表示，若全球領導人按《巴黎協定》要求，2050 年前將全球暖化限制在攝氏 2 度，石油需求恐大幅下挫。

該機構解釋，在加速能源轉型的過程中，能源市場將逐漸走向電氣化，從而將石油等高度汙染的碳氫化合物擠出市場。在此情況下，2050 年石油需求恐自當前水平大減 70%。

Wood Mackenzie 預計，從上述情況來看，石油需求將自 2030 年起下滑，隨後跌勢加劇，年減幅恐達約 200 萬桶 / 日。

該機構稱，屆時油價恐陷入「終極跌勢」，國際基準布蘭特原油價格可能跌至每桶 37 美元至 42 美元間，並預計油價可能在 2040 年跌至每桶 28 至 32 美元間，最終在 2050 年跌至每桶 10 至 18 美元間。

儘管如此，Wood Mackenzie 原油副總裁 Ann-Louise Hittle 表示，這項報告僅為一種假設，而非基準預期。但她也強調能源產業不應太自滿，氣候變遷政策和日新月異的科技所帶來的風險仍相當大。

截至台北時間周四 (15 日)23 時許，布蘭特原油於平盤震盪，小漲 0.03% 至每桶 66.60 美元，西德州中質原油(WTI) 跌 0.14% 至每桶 63.06 美元。