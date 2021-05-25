〈能源盤後〉伊朗不合作 美疑其誠信 解除制裁之日尚遠 原油樂漲3%

週一 (24 日) 交易， 原油期貨價格上漲，由於美方官員表示，目前伊朗尚無遵守核子承諾的跡象，而這是解除伊朗制裁的必要條件，因此伊朗出口原油是否能快速回歸市場令人質疑，提供原油價格支撐力。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，由於伊朗不合作，同時美國國務卿 Antony Blinken 也質疑伊朗能否遵守承諾，「降低了達成新協議的可能性，因此近期至中期間不太可能解除制裁。」

Blinken 在媒體上表示，美方尚未看到「伊朗準備好且願意落實該做的事，以解除其制裁。」

伊朗與世界強權之間的談判仍持續進行，偶爾傳出有所進展的報告，Richey 指出，上週因為新核子協議將達成的預期上升，原油價格下滑。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.47 美元或近 3.9%，收每桶 66.05 美元，為最近月期貨價格自 5 月 17 日以來最高。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.02 美元或 3%，收每桶 68.46 美元。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「美政府似乎又重新評估快速解除伊朗制裁這件事，且市場預期於全球重啟經濟交易將帶來龐大需求。」

「石油最大的壓力一直是伊朗石油可能返回市場這件事，因此伊朗解除制裁晚一點，就會是市場看漲因素，因為市場今年稍晚可能就需要伊朗石油對應需求。」

媒體報導，國際原子能機構 (IAEA) 週一表示，伊朗通知聯合國核子監督機構，將把一項監測協議延長一個月。伊朗國會議長週日宣布該監測協議已經失效，引起大眾質疑伊朗恢復核子協議的努力。

美伊一直透過歐洲居中的間接談判，磋商美方重回 JCPOA 協議以及伊朗再次遵守核協。ING 商品策略主管 Warren Patterson 表示，「一旦美國重回 JCPOA 協議，可能會挫傷石油市場情緒，但我們仍認為，市場有能力吸收伊朗增加的供應量，因此價格上的疲弱應該是短暫的現象。」

與此同時，美股週一上升，Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，「市場普遍樂觀看待經濟重啟的進展，尤其是美國，這情緒提振週一所有風險資產，尤其是石油和成品油，係因交易者期待週末連假 (陣亡將士紀念日) 非正式預告夏日駕駛季的來臨。」

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