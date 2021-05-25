台積電、聯發科買不下手？半導體ETF親民價讓小資族買得起

全球掀起搶購晶片潮，帶旺台灣半導體產業，相關供應鏈個股表現也活蹦亂跳，有些股票漲幅更是翻倍，一張股票就要數十萬元，一般人資金有限，難以下手投資。不過，現在想要用小錢買進台灣核心半導體大廠更容易了，富邦投信將於 5 月 25 日起募集富邦台灣核心半導體 ETF(00892-TW)，預定 6 月 10 日正式掛牌上市，讓投資人可以用親民價一次買齊台灣半導體！

半導體產業前景佳 台灣供應鏈至關重要

5G 時代到來及新冠肺炎持續壟罩全球，線上會議、遠距教學、電商等需求大增，加上人工智慧、大數據、物聯網等科技場景應用日趨多元化，帶動了半導體產業暢旺，成為布局科技產業必要標配。而台灣是全球半導體產業鏈重中之重，從各國因為晶片荒而向台灣求援，即可窺知台灣半導體產業的世界地位。

目前全球每 2 個晶片就有 1 個出自台灣，且台灣擁有完整的半導體聚落，上中下游產業鏈在國際間表現相當出色，時代雜誌 2020 年 12 月底報導即指出，台灣晶圓代工及封測產業的全球市佔率，分別超過 6 成及 3 成，兩項產業均稱霸全球；台灣 IC 設計全球市佔率也超過 21%，居全球第二。

所以，半導體產業堪稱是台灣命脈，截至 2021 年 3 月 31 日，台灣半導體上市櫃企業總市值超過新台幣 22 兆元，佔所有上市櫃企業約 44.9%，居全台之冠，也因此，半導體產業已經成為不少國人的投資首選。不過，台股頻創新高，半導體相關個股股價也水漲船高，還能入手投資嗎？

就產業前景而言，隨著 5G 技術逐漸成熟、企業數位化轉型需要，加上半導體產業應用範圍廣泛，舉凡消費型、有線通訊、無線通訊、儲存用、運算、車用電子、工業 / 醫療 / 軍用 / 航空等，皆需要用到晶片。尤其是第三代半導體具有尺寸小、效率高、散熱迅速等 特性，適合應用於 5G 基地台、加速快充、新能源車以及電動車充電樁等相關產品領域，技術已經足以應用商業化的產品。因此半導體產業長期成長趨勢不變，產值將持續拉升，可望推升台股半導體相關產業鏈的股價。

雙核心半導體 ETF 親民價 小資族入手投資很容易

不過，對於多數投資人來說，若想要買進很多檔優質的半導體個股，資金必須要很雄厚，一般人望塵莫及。有鑑於小資族的投資需求，並看準全球半導體高速成長趨勢，富邦投信將於 5 月 25 日起募集富邦台灣核心半導體 ETF(00892)，預定 6 月 10 日正式掛牌上市。

該檔 ETF 追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」，指數市值涵蓋率佔台灣半導體產業逾 9 成，其成分股堪稱是世界核心、台灣製造的半導體產業股票代表。而且價格很親民，一張 ETF 只要 1.5 萬元，讓小資族即可用小資金投資台灣 30 檔半導體產業的模範生，股民們耳熟能詳的台積電、聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、環球晶、穩懋都是指數成分股。

「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」成分股涵蓋台灣半導體產業完整聚落，包括上游的 IC 設計、IP 設計、製造設備、上游材料與元件，中游的 IC 製造、晶圓製造，以及下游的 IC 封裝測試、IC 模組、分銷通路。選股邏輯為，先進行產業分類篩選半導體相關類股後，以營業利益 GPA(營業毛利 / 總資產) 做為排序標準，精選出最精萃、最核心的優質企業納入股票池。

由於該指數成分股的財務指標分數比大盤高，讓指數表現能夠長期打敗大盤，「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」自 2015 至 2020 的 6 年間，含息績效高達 188%，是臺灣加權報酬指數的 3.23 倍，績效亮眼。不僅如此，30 檔指數成分股中，公司治理評鑑級距在前 5% 有 11 家，佔指數近 6 成，讓投資可以更安心。由於國際半導體產業長期展望佳，加上未來台灣晶圓製造大廠產能大幅擴張，投資人透過銅板價一次買齊台灣核心半導體大廠，不失為一個好選擇。