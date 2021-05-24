操盤手看台股：疫情的兩種時間軸 對應兩種選股邏輯

近日提到當前行情關鍵在 5/12 日高點 16552 點位置，此處也是季線附近，對於多方而言，在季線下方越久，越容易引動不耐久盤的賣壓，故多方必須盡速站回季線，後續才容易以盤代跌，化解第二隻腳的危機。

短線上，由於大盤 5/7 日 (五)、5/14 日(五) 出現上漲後，隔週一皆出現下跌走勢，故在 5/21 日 (五) 大漲之後，要觀察近期每逢週一必拉回的慣性是否改變。至於中線上，週 K 線已有多方抵抗，而月 K 線上也拉出下影線，只是由於前一根週線黑 K 較長，通常要用複數 K 線來化解，目前以箱型整理來看台股，若要再上攻，偏弱的權值電子必須表態。

台股情勢較之前來得複雜，原因在於占權值的電子股不足，部份資金已往泛原物料股 (含航運) 轉移所造成。之前多次提到的「賺錢效應」，所謂「賺錢效應」指的是一種由於投資人心態產生轉變，對股市造成影響的一種概念；目前由於電子股的 K 線常見紅黑並列，股價多在區間內震盪，股價波動性較低，相較於泛原物料股敢漲敢跌，股價波動性較大，賺到錢的機會感覺較大，資金當然會往泛原物料股移動。

只是由於泛原物料股整體籌碼其實有限，對於指數貢獻不大，故對於行情的帶動較少。後續觀察電子股能否出現賺錢效應，即連續性的攻擊波，進而讓部份資金回到電子；而當前的變數在於今年多數股東會因疫情干擾，延後至 7~8 月舉辦，由於股東會常是公司高層釋出對於營運前景看法的重要場合，這個資訊延後釋出的結果，當然造成透明度不足，也會衝擊到市場信心。

對於全球疫情變化，目前存在著兩種時間軸，進而有著兩種投資機會，分別是本土疫情升溫的防疫概念股與歐美疫情降溫的景氣復甦股，兩者之間的時間差約略半年。

防疫概念股隨著疫情，相關需求升溫，從檢測試劑、藥品、疫苗、隔離衣，到宅經濟、電商、宅配物流等，營運具想像空間，如瑞基、宅配通、嘉里大榮等股價都維持強勢。

而景氣復甦股，以泛原料股為代表，之前提到隨著大盤測試半年線，多數泛原物料股 (含航運) 與季線的正乖離已明顯收斂，顯見潛在賣壓已適度宣洩，籌碼已有一定程度換手，後續對於本波能守穩季線的泛原物料股，要站在多方來思考，主因在於泛原物料股的營運與各國經濟復甦程度有關，與本土疫情影響較少，如一路看好的貨櫃航運業，隨著第 3 季傳統旺季將至，運價可望維持高檔，相關的陽明、長榮、萬海等，股價也維持強勢。

至於同時受惠隔離衣與成衣等需求升溫的紡織股，具備兩種概念，後續營運也看俏，如宏遠、集盛等近日也走高。對於一個操盤手而言，股價表現才是選股時的優先參考，能夠挑戰前高，逼近前高的個股必有原因，如此能吸引資金靠攏，後續觀察哪一個族群能率先創下新高，就要進一步鎖定，相關機會可鎖定 Line@粉絲團。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)



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